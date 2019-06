Luis Rubiales: "La zona favorita para la Supercopa de España es Oriente Medio"

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales , dijo que el escenario dela Supercopa de España se decidirá después de verano, aunque el favorito de jugadores y clubes es Oriente Medio , y avanzó que no habrá un acuerdo total con LaLiga para el nuevo convenio de competencias.

"Creo que a la vuelta de verano lo tratemos bien, la zona favorita de los jugadores y también de los clubes por evitar un gran desplazamiento es Oriente Medio; seguramente acotaremos alguno de los países", dijo al término de la Asamblea General Ordinaria celebrada este lunes.

Rubiales insistió en que el calendario de la temporada que viene, aprobado por la anterior Asamblea de la RFEF el 29 de abril, "es el que vale, con la Supercopa en enero", con "buena aceptación tanto del sindicato como de la patronal", aunque LaLiga ha pedido cambiar un miércoles, el 4 de diciembre por el 13 de mayo.

"Si la patronal nos pide un único cambio, que es de un miércoles a un miércoles, es porque entiendo que está de acuerdo con el resto; estamos satisfechos porque ha habido bastante consenso en ello. Si hay acuerdo entre AFE y LaLiga que pasaría de diciembre a mayo, que nos lo trasladen y nosotros no vamos a poner ninguna pega", añadió.

Antes de mantener mañana una nueva reunión con LaLiga para abordar la renovación del convenio de competencias, dado que el vigente expira el 30 de junio, Rubiales explicó que no va a ser posible un acuerdo total y que la principal discordancia está en los partidos de los lunes y que la fijación de los horarios es un tema 'sub judice'.

"Nosotros bajo ningún concepto queremos que se juegue los lunes. Estamos dispuestos a que los viernes no solo se juegue un partido o dos sino abrir más el abanico. En lo demás es posible un acuerdo, únicamente hay problemas de redacción que estamos tratando de acercarnos. No nos alegra que no va a ser un acuerdo total, pero por responsabilidad hemos tratado de buscar el acuerdo en ese 60, 80 u 85%", afirmó.

También comentó que la fijación de los horarios es un tema 'sub judice', después de que la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) no aprobara su propuesta para que con altas temperaturas no se juegue antes de las 19.30.

"Nosotros hemos dicho que cualquier partido cerca de la estación estival debe ponerse cerca de las 19.30 horas, salvo que los informes nos transmitan que vamos a estar por debajo de los 30 grados. Está ahora mismo 'sub judice' y vamos a esperar. No tenemos problemas en que los horarios los explote LaLiga conjuntamente con los clubes, que son los dueños, pero la franja horaria la tiene que delimitar la Federación", indicó.

Preguntado por los cambios que desde la UEFA y la Asociación Europea de Clubes (ECA) se estudian para las competiciones europeas a partir de 2024, Rubiales avanzó su intención de contactar con los clubes de Primera para abordar el tema de forma conjunta con la UEFA.

"Vamos a hacer nuestro trabajo y en breve vamos a llamar a los clubes de Primera división para que nos transmitan su opinión y trabajar, pero queremos hacer esa reunión de la mano de UEFA, que venga aquí el director de competiciones para que pueda contestar las dudas que surjan y se lleve todas las propuestas del fútbol español", apuntó.