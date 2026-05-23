Enrique Riquelme presenta la documentación para optar a la presidencia del Real Madrid

Enrique Riquelme, presidente del grupo empresarial Cox ha presentado los documentos de su candidatura a la presidencia del Real Madrid solo unas horas antes de que acabe el plazo y tras firmar un aval de 193 millones de euros con Andbank, según Alberto Fernández, periodista de Onda Cero. Después del rechazo del banco Santander y BBVA, el empresario alicantino ha conseguido el requisito más importante para presentarse.

Han sido unas últimas horas intensas entre la entidad bancaria y Riquelme, que ya habían empezado a tener contactos la semana pasada. También, según fuentes bancarias citadas por EFE, ha necesitado la garantía de otros bancos en los que Riquelme tiene su fortuna personal, como Scotiabank.

Los otros requisitos no suponían ningún problema para el empresario -nacionalidad española, mayor de edad, socio del club con al menos 20 años de antigüedad, no ostentar un cargo en otros clubes- y en cuanto a la candidatura, ha sido presentada en tiempo y forma, tal y como mandan las normas del club.

Las elecciones podrían ser el 9 de junio, como tarde

Ahora es la Junta Electoral la que tiene la última palabra. Tiene que pronunciarse acerca de si acepta o no la candidatura, para lo que dispone de un máximo de dos días. Por lo que, si hasta el martes no se pronuncia, y en caso afirmativo, las elecciones se celebrarán 15 días después, siendo como tarde el último día el 9 de junio, aunque todo apunta a que se celebrarían el 6 o el 7, coincidiendo con el fin de semana.

El censo electoral se cerró el pasado 18 de mayo. Los socios del Real Madrid podían consultar si estaban incluidos o excluidos en el mismo a través de la Oficina online de Atención al Socio (Elecciones Presidente 2026), o en las Oficinas de Atención al Socio y formular alegaciones.

En cuanto a su otro contrincante, Florentino Pérez, el hasta ahora presidente del club blanco, ya ha presentado su candidatura y la Junta la ha avalado. Tal y como señala la web del Real Madrid, la candidatura cumple con "todos los requisitos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables".

Primeras elecciones con más de un candidato desde 2006

Son las primeras elecciones que se celebran en los últimos 20 años en las que ha habido más de un candidato a las mismas, ya que Florentino Pérez ocupa el cargo de manera ininterrumpida desde 2009. En 2006, el actual mandatario dimitió y meses después se hizo con el cargo Ramón Calderón, con 8.344 votos a favor, superando por apenas 300 votos al segundo, Juan Palacios. En 2009, Calderón dimitió y Florentino ganó las elecciones al ser el único candidato, algo que se ha repetido en los últimos años.

En caso de victoria de Florentino Pérez serían las terceras elecciones con más de un candidato que gana. La primera fue en el año 2000 cuando se impuso a Lorenzo Sanz y en 2004 cuando ganó, de nuevo, a Lorenzo Sanz y a Arturo Baldasano. En este caso, la victoria de Pérez fue aplastante, con un 91,64% de los votos.