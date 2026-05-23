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El Mallorca y el Girona descienden a Segunda y el Celta y el Getafe jugarán en Europa: así sonó la última jornada de Liga en Radioestadio

Vuelve a vivir en Radioestadio la última jornada de LaLiga EA Sports, con la dirección de Edu García y la narración de nuestros periodistas en directo.

Aurora Molina

Madrid |

La última jornada de LaLiga EA Sports llega a su final con el Girona y el Mallorca en el descenso, que ya se unen al Real Oviedo. Durante los 90 minutos en los que cinco equipos pelearon por la salvación, el Elche consiguió empatar (1-1) este sábado contra el Girona, logrando la permanencia en el duelo directo que mandó a Segunda División al equipo catalán.

También tuvo el mismo destino un Mallorca que ganó 3-0 al Oviedo, pero que no dependía de sí mismo y que finalmente se despide de LaLiga. Así las cosas, en un sábado definitivo y de horario unificado, la atención por la permanencia estaba en Montilivi.

El Girona apretó y luchó hasta el último suspiro, pero finalmente regresa a la categoría de plata cuatro años después. Por otro lado, pese a que el Levante ha caído contra el Betis (2-1) y el Osasuna contra el Getafe (1-0), también se quedaron en Primera.

La plaza por la Europa League se la queda el Celta y el Getafe consigue clasificarse para la Conference League seis años después tras imponerse al Osasuna. Por su parte, el Real Madrid ha ganado al Athletic en la despedida de Carvajal y Alaba (4-2) y el Barça de Hansi Flick cae en el último partido de Liga contra el Valencia (3-1) a pesar de ser el campeón de la competición.

Este domingo se irá Antoine Griezmann en el último choque de la temporada liguera entre el Villarreal y el Atlético de Madrid, igual que cerrarán un ciclo Marcelino García Toral y Dani Parejo en el club amarillo. El tercer puesto es lo único que ya queda en juego en el estadio La Cerámica.

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