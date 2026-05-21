Luis Enrique: "Me motiva lo imprevisible del fútbol"

"El fútbol me ha dado mucho más de lo que yo le doy. Nunca he buscado estar entre los mejores entrenadores, lo que busco es siempre ser competitivo, en todo momento estar listo para ganar, hacer el mejor entrenamiento, la mejor charla", aseguró el técnico en la jornada para medios previa a la final de la Liga de Campeones que organizó el club en su ciudad deportiva de Poissy, a las afueras de París. "Ahora tengo a jugadores que son más jóvenes que mis hijos, tengo que adaptarme a nuevos lenguajes, nuevas formas de entender el mundo. Esa impresibilidad es algo que me motiva", agregó el técnico.

En busca de marcar la historia, convirtiéndose en el primer técnico que repite victoria en la Liga de Campeones tras el triplete de Zinedine Zidane con el Real Madrid, Luis Enrique reconoció que por mucho que él controle los aspectos esenciales de este deporte siempre hay que estar listo para adatarse. "En el fútbol hay que cambiar todo el tiempo, de lo contrario sería muy fácil. El futuro del fútbol va en ese sentido, tener menos control para sorprender a los adversarios", aseguró. Reconoció que esta temporada han mejorado en la capacidad de adaptarse al juego de los adversarios, aunque la prioridad para ellos sigue siendo imponer su ritmo. "Pero a veces te tocan adversarios que te imponen el suyo. Nos pasó contra el Bayern y hay que saber adaptarse, creo que en eso hemos mejorado esta temporada", comentó.

El PSG ha conseguido 44 tantos en esta Liga de Campeones, a uno del récord en una temporada que detenta el Barcelona de la campaña 1999/2000, en el que Luis Enrique era todavía jugador. El ahora técnico, que no conocía esa estadística, la valoró: "Son estadísticas que muestran nuestro nivel". "Pero el Arsenal también tiene un elevado nivel", completó Luis Enrique, que se deshizo en alavanzas con su rival en la final de Budapest del próximo día 30, del que dijo que es "el mejor equipo del mundo sin balón". En particular, alavó a su entrenador, Mikel Arteta, del que dijo que ha sabido trasmitir al equipo su propia personalidad para cambiar la mentalidad de un equipo que llevaba tiempo sin ganar y que vuelve a ser competitivo".

A su fortaleza defensiva agregan "que no regalan el balón", dijo Luis Enrique, que recordó que en los duelos que han mantenido con ellos -los últimos en semifinales de la pasada campaña, las dos únicas victorias del PSG contra los 'Gunners' en siete confrontaciones- no han tenido más posesión del balón que el rival. "Arteta ha aprendido en buenos sitios, con Guardiola en el City. Lo que trasmite en la banda llega a sus jugadores", comentó.

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Aunque reconoció la fortaleza del Arsenal en el juego aéreo, dijo no tener pesadillas con ello, porque pese a que equipo es de pequeña talla sabe defender bien ese tipo de situaciones. Luis Enrique valoró de forma importante la mentalidad de su equipo, que consideró una de las piezas clave de su éxito y que aseguró que fomentan desde la firma de los jugadores. "No miramos los aspectos futbolísticos, nos importa más la parte personal, si se adaptará como queremos, si tiene las capacidades personales que buscamos. Para nosotros eso es más importante", señaló.