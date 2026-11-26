El Lille de Davide Ancelotti ha sido uno de los protagonistas de la jornada en la Champions después de su victoria por 2-1 ante el Bayern en el Stade Pierre-Mauroy. El equipo francés suma cuatro puntos y se engancha a la pelea por el TOP 24 con tres partidos aún por delante ante Stuttgart, Slovan Bratislava y Roma.

"Nos hemos ganado la posibilidad de jugarnos la clasificación hasta el último partido. Es difícil, pero tenemos opciones", dice un Davide Ancelotti que espera llegar a la última jornada "como si fuera una final para nosotros".

Allí se medirá a la Roma, equipo en el que su padre, Carlo Ancelotti, fue leyenda, algo con lo que bromea el técnico del Lille, que dice que en ese partido su padre irá con el conjunto italiano.

Uno de los jugadores más mediáticos de su Lille es Ethan Mbappé, hermano del futbolista del Real Madrid y sobre el que hay puestas muchas expectativas. "Es un jugador joven que tiene que formarse todavía, aún le cuesta jugar los 90 minutos. Está en formación, pero tiene mucho talento. El apellido que tiene le lleva siempre a comparaciones inadecuadas. El club apuesta por él y yo también", explica Ancelotti.