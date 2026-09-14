Lamine Yamal entra de lleno en el debate por el Balón de Oro: ¿lo merece más que Mbappé?

Lamine Yamal ha entrado de lleno en la campaña del Balón de Oro después de unas declaraciones en una entrevista en Movistar + en la que ha dicho que cree que merece ganar ese premio y que considera que los mejores del mundo actualmente son él y Kylian Mbappé. "Creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado", ha dicho la estrella del Barça.

Estas palabras llegan tan solo unos días después de que el francés hiciera lo propio en la rueda de prensa previa al partido ante el Inter poniendo en valor sus logros individuales a pesar de no haber conseguido ningún título colectivo.

"No me gusta nada que ninguno de los dos lo reivindique para sí mismo", explicaba Alberto López Frau en Radioestadio Noche, donde hemos analizado las palabras de ambos futbolistas que parten en la pole para ganar el premio.

"Ve que Mbappé está haciendo una campaña internacional para asegurarse el Balón de Oro y él, que se considera el mejor del Mundo, cree que también tiene que hacerlo", explicaba también en Onda Cero Cayetano Ros.

En la misma línea se expresaba el Pitu Abelardo: "No me ha gustado, eso lo puedes pensar pero no decirlo porque queda mal y no transmite nada positivo (…) No me ha gustado que haya dicho eso, igual que no me gustó que lo hiciera Mbappé el otro día. A Messi, que ha sido Dios en el fútbol, nunca le he escuchado decir eso".