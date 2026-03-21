LaLiga entra en su momento decisivo: las predicciones de Onda Cero para el final de temporada

LaLiga entra este fin de semana en su recta final. Quedan tan solo diez jornadas para echar el telón y son muchos aún los premios en juego y los equipos que apuran las matemáticas para alcanzar los objetivos que se marcaron en agosto.

Por arriba el Barcelona y el Real Madrid siguen enzarzados en su habitual pelea por LaLiga, y por abajo son cada vez menos los equipos que luchan por la permanencia, aunque aún hay varios equipos que miran de reojo a lo que hagan los equipos que están más abajo en la clasificación.

Además, también se anima la pelea por los puestos europeos, especialmente después del gran papel de los equipos españoles en Europa que hace pronosticar que la plaza extra de Champions vuelva a ser para España y podamos ver la temporada que viene a cinco equipos de nuestra Liga en la máxima competición continental.

Preguntamos a las voces de Onda Cero qué va a pasar en esta recta final de Liga con todo aún por decidir.

El Madrid, a la caza del Barça

Si miramos la clasificación lo primero que vemos es cómo Barcelona y Real Madrid van a volver a jugárselo todo en las últimas jornadas para decidir el título de Liga. A falta de diez partidos, los de Flick aventajan en cuatro puntos a los blancos, aunque aún queda por jugar el Clásico del Camp Nou que todo apunta a que será decisivo.

El Barça es favorito para Edu García y Edu Pidal, mientras que Rocío Martínez cree que será el Real Madrid de Álvaro Arbeloa el que acabe levantando el trofeo de campeón.

Lo que es seguro es que viviremos un final de temporada apasionante, con un calendario muy exigente para ambos equipos, que también pelearán por la Champions.

El Barça tiene por delante aún salidas difíciles ante rivales como Atlético, Getafe u Osasuna, mientras que por el Camp Nou tienen que pasar equipos como el Celta o el Betis, además del rival local, el RCD Espanyol. El Real Madrid, por su parte, debe visitar a Betis, Espanyol o Sevilla, y recibir en el Bernabéu al Atlético de Madrid este mismo fin de semana.

La plaza extra de Champions, muy cotizada

Con Villarreal y Atlético de Madrid muy destacados y con sus plazas de Champions virtualmente aseguradas, la lucha por el quinto puesto se antoja apasionante, especialmente después de conocer que seguramente también dé acceso a Champions la próxima temporada.

El Betis parte con ventaja, y por él apuestan tanto Edu Pidal como Rocío Martínez, pero Edu García pone el foco en un equipo al que los últimos meses le han cambiado la cara y llega en gran dinámica al tramo final de la temporada: la Real Sociedad.

Y es que el equipo txuri-urdin podría aprovechar que Betis y Celta siguen inmersos en la Europa League para dar la sorpresa y asaltar la quinta plaza. Con una ilusionante final de Copa en el horizonte, los de Matarazzo ya se han quitado del calendario a los cuatro primeros y tienen aún que recibir al Betis en el Reale Arena.

Es precisamente ese partido uno de los más señalados en el calendario de un Betis que también tiene que jugar aún ante Real Madrid en La Cartuja y visitar al Barça en el Camp Nou. El Celta, por su parte, tiene que visitar Mestalla, Camp Nou, La Cerámica, Metropolitano y San Mamés.

Y mucha atención a lo que ocurre por detrás porque equipos como Espanyol, Getafe, Athletic, Osasuna o Girona aún están a tiempo de meterse en una lucha en la que hasta el octavo podría terminar jugando competición europea.

Temor al descenso

Muy difícil se le está poniendo la lucha por la permanencia a Oviedo y Levante, que tendrán que agarrarse a un milagro para mantener la categoría, pero sí que son varios los equipos que pelean por evitar ser el tercero en discordia.

El Elche es al inicio de esta jornada 29 quien ocupa esa tercera plaza de descenso, pero se encuentra tan solo a dos puntos Alavés y Mallorca, por lo que el final de temporada pinta a ser de infarto en Alicante, Vitoria y Baleares con duelos directísimos entre los tres equipos.

El primero de ellos, este mismo fin de semana con la visita del conjunto bermellón al Martínez Valero. También el Alavés debe pasar por Elche y recibir al Mallorca a finales del mes de abril.

En la redacción de Onda Cero, Edu García y Rocío Martínez apuntan al Elche como el tercer equipo que acabará descendiendo, mientras que Edu Pidal se inclina más por el Mallorca.

Muy atentos deberán estar también en esta lucha equipos como Rayo Vallecano, Valencia o Sevilla, que aunque parten con algo más de ventaja no están, ni mucho menos, en una posición tranquila.