Jordi Évole sobre la selección: "No hay un rincón de España donde alguien no se sienta representado por esa selección"

El periodista Jordi Évole cree que el mayor triunfo de la selección española en este Mundial va más allá de los resultados. En la previa de la semifinal ante Francia, el periodista pasó por los micrófonos de Radioestadio de Edu Pidal desde los alrededores del estadio de Dallas, donde compartió su experiencia como aficionado y dejó una reflexión sobre el impacto que ha tenido el equipo entre los españoles.

Mientras accedía al estadio, superando los distintos controles de seguridad y narrando en directo el ambiente previo al encuentro, Évole aseguró que el conjunto nacional ha conseguido algo difícil de alcanzar en el deporte: representar a todo un país. "No hay un rincón de España donde alguien no se sienta representado por esa selección", afirmó.

Una selección que une a todo un país

Para Évole, esa identificación entre el equipo y la afición es uno de los grandes éxitos del combinado español. El periodista sostuvo que, independientemente del lugar de procedencia o la forma de entender el fútbol, la selección ha logrado convertirse en un punto de encuentro para los aficionados.

En ese sentido, defendió que lo más importante del equipo no es únicamente su rendimiento deportivo, sino la imagen que proyecta. "Lo más importante es tener una selección que represente tanto al país", señaló durante la entrevista.

Un Mundial vivido como un aficionado más

Más allá de su análisis futbolístico, Évole explicó cómo decidió embarcarse en esta aventura junto a su hijo meses antes del inicio del torneo, comprando los billetes incluso antes de conocerse el sorteo del Mundial.

"Esto fue una locura. En noviembre con mi hijo sacamos unos billetes sin haberse hecho todavía ni el sorteo de grupos", recordó. Desde entonces, el viaje les ha llevado por Miami, Los Ángeles y ahora Dallas, siguiendo el recorrido de España en el campeonato.

Incluso confesó que el partido frente a Portugal lo vivió desde un avión rumbo a Estados Unidos y que se enteró del gol de Mikel Merino gracias al aviso de la tripulación después de que dejara de funcionar la conexión wifi.

Menos supersticiones y más confianza

Preguntado por cómo vive los partidos desde la grada, el periodista reconoció que con el paso de los años ha dejado atrás muchas de sus supersticiones, aunque admitió entre risas que para esta ocasión sí repitió la misma ropa —calcetines incluidos— que utilizó en el encuentro disputado en Los Ángeles.

También habló de la cataplejia que padece y de cómo debe controlar las emociones durante los partidos. "Tengo que hacer un levantamiento lento", bromeó al explicar que las celebraciones demasiado efusivas pueden pasarle factura.

Optimismo antes de enfrentarse a Francia

Évole considera que España llega a la semifinal en el mejor momento del campeonato. A su juicio, el equipo ha superado las expectativas iniciales y afronta el duelo con la tranquilidad que otorga haber cumplido ya un gran torneo.

"Creo que hoy se va a jugar de la forma que se tiene que jugar a fútbol, que es sin las presiones que a veces nos atenazan", afirmó, convencido de que la selección puede ofrecer su mejor versión frente a Francia.

Pese al potencial del conjunto francés, el periodista no escondió su confianza en el equipo español y concluyó la entrevista con un mensaje de optimismo para todos los aficionados: "Que disfrutemos todos, que esto es un momento mágico para el país, que algo nos una de verdad, que nos haga disfrutar. Si se gana, fantástico. Si se pierde creo que también, pero creo que vamos a ganar".