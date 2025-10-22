Fran Soto: "Cualquier árbitro de Primera está capacitado para arbitrar el Clásico"

LEER MÁS El Barça golea a Olympiacos y avisa al Madrid antes del Clásico

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, afirmó que "cualquier árbitro de Primera está capacitado para arbitrar el Clásico" del próximo domingo en el Santiago Bernabéu y aeguró que "va a ser un árbitro experimentado, que va a hacer un buen papel".

Designación pendiente

"El que arbitre con total con total seguridad va a hacer un buen papel. Va a ser un árbitro experimentado. Si es Mateo es un árbitro muy bueno, que va a ser FIFA en enero, va a ser internacional, y si es otro será el que sea, a ver si somos capaces de que no se sepa hasta el día anterior cuando saquemos las designaciones, cualquier árbitro de Primera está capacitado, y lo digo con convencimiento, para arbitrar ese partido, sin duda", dijo ante la posibilidad de que el designado sea el balear Mateo Busquets.

En un encuentro con medios al cumplir cien días de su llegada a la presidencia del CTA, Fran Soto, avanzó que en la próxima eliminatoria de la Copa del Rey se eliminará el criterio de territorialidad, como ya se ha hecho en Liga con los árbitros asistentes y de VAR, medida que podría aplicarse ya a los colegiados principales para la próxima temporada.

"En la Copa del Rey va a haber árbitros de una comunidad autónoma arbitrando a equipos de esa comunidad siempre y cuando se enfrenten equipos de esa comunidad que es lo que nos permite la Copa . Ese cambio ya lo han recibido los árbitros en la designación de Copa. Y en cuanto a Liga de aquí, a final de temporada se va a romper pero en el mismo supuesto, Por ejemplo un Sevilla-Betis lo puede pitar un andaluz, o un Barcelona-Espanyol un catalán, pero un valenciano no podría un Valencia-Mallorca. Quizá la próxima temporada, según salga esta", explicó.

El presidente del CTA se mostró "satisfecho" sobre el arbitraje en las primeras nueve jornadas de Liga, porque no ha habido errores de bulto, aunque consideró que hay margen de mejora e insistió en que su filosofía es que "los árbitros sean más valientes en el campo y que el VAR intervenga solo en aquellas cuestiones más graves y obvias y manifiestas".

"Tenemos que hacer esos ajustes. Tenemos ahora de hecho el seminario arbitral en el mes de noviembre en Segovia y vamos a seguir trabajando con los árbitros para que el nivel de acierto, que es lo importante, sea el mayor posible. Hay que ser más valiente en el campo, arbitrar todo lo que puedan ver y tratar de que el VAR no intervenga", insistió.

"No quiero valorar las opiniones de Laporta. Cada club defiende sus intereses"

Tras reconocer que todavía puede haber jugadas en las que el VAR interviene sin el criterio de errores claros y manifiestos, Soto se mostró satisfecho de que haya más veces en las que tenía que haber entrado y no lo hizo que al contrario y señaló que no le molesta que se critiquen los errores, pero sí que se convierta el acierto en error.

"No quiero entrar a valorar las opiniones de Laporta. Respetamos todo lo que digan, cada club defiende sus intereses, hace sus manifestaciones y nosotros tenemos que dedicarnos a arbitrar, a trabajar y a acertar en el campo que es nuestro verdadero trabajo", dijo al ser preguntado por lo expresado por el presidente del Barcelona al cuestionar el arbitraje de la última jornada ante el Girona.

Soto consideró positiva la utilización del "football video support" en la Primera RFEF, aunque se puedan matizar algunos aspecto como que los árbitros revisen cada gol, y se mostró abierto a que el VAR actual se pueda suplementar con una solicitud de clubes como pasa en este sistema, tal y como ha planteado el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

"Podría ser una opción de futuro, podríamos llegar a ello. Es una opinión más la de Javier que respeto y hasta podría compartir, pero es un sistema experimental, novedoso", apuntó tras señalar que ya ha recibido la visita de varios clubes y que su intención es trasladarse para reunirse con presidentes.

En sus primeros cien días al frente del CTA, Soto lamentó el fallo que ocurrió en el estadio de Vallecas en el Rayo-Barça que impidió el uso del VAR durante parte del partido, aunque no fue competencia suya y destacó el esfuerzo de su equipo por la transparencia y por normalizar el arbitraje, con iniciativas como el tiempo de revisión que semanalmente analiza las acciones controvertidas de la jornada y con la publicación de los audios del VAR, aunque le gustaría que se explicase en el vídeomarcardor lo que se está revisando.

Entre sus otros objetivos está recuperar el liderazgo arbitral en Europa de los árbitros españoles y celebrar un congreso de arbitraje internacional por primera vez en la historia, además de seguir estudiando el uso de la inteligencia artificial como herramienta de ayuda para las evaluaciones arbitrales.