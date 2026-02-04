Flick: "Hemos luchado hasta el final, pero estoy disgustado por la definición"

"Hemos creado muchas ocasiones y otra vez hemos fallado. Al final fue muy igualado, pero podría haber sido más fácil. Creo que merecimos la victoria", dijo el técnico alemán desde la sala de prensa del Estadio Carlos Belmonte. Flick ha elogiado al Albacete por su "gran Copa del Rey", en la que en las dos eliminatorias previas fue capaz de eliminar al Celta y al Real Madrid.

Con todo, el técnico alemán ha reconocido que sus jugadores han acabado "muy cansados", algo que ha calificado de "normal" al haber disputado "tres partidos en pocos días." Y ha celebrado que lo importante era ganar esta eliminatoria a partido único para jugar las semifinales de la competición.

Asimismo, también ha elogiado el partido del defensa uruguayo Ronald Araujo, autor del segundo tanto del equipo azulgrana, que este martes regresó a la titularidad por primera vez desde que sufrió problemas de salud mental. "Siempre le digo que vaya paso a paso. Ha sido un gol que le ayudará para ganar más confianza y creer en él. Le apoyamos y estamos con él", ha concluido.