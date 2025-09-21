Ferrán Torres y Dani Olmo dan la victoria al Barça frente al Getafe (3-0)

Un doblete de Ferrán Torres y otro gol de Dani Olmo han dado la victoria al FC Barcelona frente al Getafe. Los culés, con estos tres puntos, afianzan así la segunda posición en la clasificación y no pierden de vista la estela del Real Madrid, que continúa líder.

El segundo partido en el Johan Cruyff comenzó con una sorpresa: banquillazo a Rashford tras su doblete en Champions ante el Newcastle. Supuestamente, llegó tarde al entrenamiento, tal y como informó Mundo Deportivo y Hansi Flick le castigó con la suplencia, aunque en la segunda parte disputó los 45 minutos al completo.

Desde el principio del partido, Ferrán Torres se le notaban sus ganas de marcar. En el minuto 7 tuvo la primera ocasión, pero Domingos Duarte le bloqueó el tiro. En la siguiente jugada, llegó el gol. Una gran jugada colectiva: una triangulación entre Koundé y Dani Olmo que, de tacón, le pasó el balón a Torres que batió a David Soria con un derechazo.

Con el paso de los minutos, el Barça comenzó a controlar el partido y tan solo veinte minutos después del primer tanto, llegó el segundo. Una gran contra de los culés, que aprovecharon un error del Getafe a la salida de un córner. Raphinha recibió el balón en su propio campo y empezó a correr como una exhalación. Le pasó el balón a Ferrán que se quedó solo ante Soria y le supero con un potente disparo.

Antes del descanso, el delantero culé pudo anotar un hat-trick, pero el guardameta del Getafe y el larguero se lo impideron. Así las cosas, la segunda mitad comenzó con la ocasión más clara para los azulones. Una volea de Javi Muñoz que se fue rozando el poste.

Si bien, el Barça estaba muy cómodo sobre el terreno de juego y pronto llegó el tercero y definitivo. Un pase filtrado de Casadó a Rashford que se fue hasta el fondo del campo. Desde ahí, pasó el balón al punto de penaltidesde donde Dani Olmo anotó a placer.

El marcador no se movió en lo que quedaba de partido y el Barça se llevó los tres puntos, que le permiten afianzar la segunda posición en la tabla y seguir la estela del Real Madrid, el único equipo que ha hecho pleno de victorias,