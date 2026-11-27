La selección femenina está concentrada para jugar los dos últimos partidos de 2026, dos amistosos ante Chile y Venezuela, amistosos que también sirven de preparación para la gran cita del año que viene, el Mundial del que somos campeonas.

Charlamos con una de nuestras internacionales, con Eva Navarro, futbolista del Real Madrid, fija para Sonia Bermúdez, con la que coincidió cuando ambas eran jugadoras en el Levante: "Con Sonia tengo una relación especial que viene de antes, siempre me ha dado muy buenos consejos", nos dice.

Eva Navarro, lateral en el Madrid, extremo en la selección, asume sin problema el cambio de posición, se considera una futbolista polivalente. Lo que no se considera es favorita para ganar el Mundial. "Claro que tenemos opciones de ganar la segunda estrella pero no nos gusta hablar de favoritas. Hay muy buenas selección, sabemos que todos quieren ganar a España, tenemos muy buen equipo, con jugadoras que son las mejores del mundo, pero no nos gusta hablar de favoritas".

Sobre la temporada en el Real Madrid es clara: "Nos dolió el resultado del clásico, el Barça es campeón de todo, es uno de los mejores del mundo, pero creo que estamos más cerca. Tenemos ganas de volver a jugar contra ellas porque estoy segura que será diferente. Ser campeona del mundo era un sueño de niña pero ganar un título con el Madrid es otro. Soy muy madridista, ojalá que llegue pronto", se sincera.