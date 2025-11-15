España sella su clasificación al Mundial 2026 con una contundente goleada sobre Georgia

La selección española está virtualmente clasificada para el Mundial 2026 tras la contundente goleada sobre Georgia gracias a los goles de Oyarzabal, Zubimendi y Ferran Torres. Gracias a la diferencia de goles con Turquía, la selección está matemáticamente clasificada para el Mundial 2026 tras una fase de grupos perfecta: goles a favor y ninguno en contra a falta de un encuentro.

El partido se puso pronto de cara para España. En los primeros siete minutos, el combinado nacional reclamó hasta dos penaltis, aunque el árbitro no vio nada punible. La insistencia de la selección sobre el área de Georgia daba a entender que salían a por todas, como la última vez que se enfrentaron, un partido que terminó 7-0 para el equipo español.

La tercera petición de penalti sí fue señalada por el árbitro. Una mano clara de Gocholeishvili. Oyarzabal engañó por completo a Mamardashvili y puso el primero en el marcador. Tan solo diez minutos después llegó el segundo, una vaselina de Zubimendi tras un pase filtrado de Fabián Torres. Previamente, pudo marcar Álex Baena, pero su remate se estrelló en el poste.

Ferran Torres iguala a Ramos y Di Stefano

Aunque a España le servía una victoria por la mínima gracias a la diferencia de goles con Turquía-segundo clasificado del grupo-, los de Luis de la Fuente fueron a por más. Fue Ferran Torres el que marcó el tercero tras una gran jugada combinada al primer toque con Baena y Oyarzabal. Con ese tanto, el delantero valenciano igualó a Sergio Ramos y Di Stefano como goleadores de la selección.

Oyarzabal, de dulce cada vez que juega con la selección, anotó el segundo en su cuenta particular antes de ser sustituido por Borja Iglesias. El delantero de la Real Sociedad remató con un cabezazo ajustado al palo izquierdo un buen centro de Ferran Torres. La goleada pudo ser mayor, pero los jugadores españoles se toparon con las paradas de Mamardashvili .La única jugada de peligro por parte de Georgia fue un centro lateral que Marcos Llorente estuvo a punto de marcar en propia puerta.

La selección supera el récord de victorias de Vicente del Bosque

Con esta victoria, España ha superado la racha de 29 partidos sin perder que consiguió Vicente del Bosque. El próximo martes, España juega contra Turquía, que ha ganado 2-0 a Bulgaria. Los turcos van segundos en el grupo y solo podrían quitarle el primer puesto a España si ganan por una abultada goleada.