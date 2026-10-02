Edu Pidal: "Muy bien lo haría Negreira para que el Barça pagar durante 17 años..."

Madrugo para contarte que ayer hubo varios comunicados sobre el 'Caso Negreira'. El primero de la UEFA para confirmar que había recibido del Real Madrid una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación. Está bien aplicado el adjetivo "sustancial", porque los folios enviados desde las oficinas del Bernabéu son más de 50.000.

Hay informes de estadísticas arbitrales con tarjetas amarillas y rojas a favor y en contra del Madrid y del Barça, sobre penaltis pitados, el saldo de ambos con diferentes árbitros, declaraciones de directivos del Barça, como Godal o Freixa, recortes de prensa… Todo lo que te puedas imaginar.

El Real Madrid emitió un comunicado que, resumido, exige celeridad y que se adopten sanciones. Y el Barça también se pronunció para puntualizar algunas interpretaciones periodísticas, que hablaban de la reapertura de un expediente. No se ha reabierto porque nunca se había cerrado.

No tiene nada que ver con la vía judicial española, donde se sigue instruyendo el caso. Para la UEFA no prescriben los delitos de corrupción y ahí es donde tiene capacidad para actuar. El Barça defiende que, si la justicia española no dicta un veredicto de culpabilidad, no debiera la justicia deportiva europea ir más lejos.

Están en plena batalla del relato porque, en realidad, el caso, que arrancó en 2023, va para largo. Los árbitros de aquella época defienden que no llegó a sus bolsillos ni un solo euro de los más de ocho millones que el Barça pagó al entonces vicepresidente arbitral, Enríquez Negreira. Y Negreira no declarará en sede judicial porque padece alzheimer.

Lo que sí sabemos es lo que declaró ante Hacienda, hace unos años, cuando confesó que el motivo por el que el Barça le pagó tanto dinero fue para conseguir la neutralidad arbitral. Echo cuentas y el litro de neutralidad está más caro que el litro de diésel. Muy bien lo haría Negreira para que el Barça pagara durante 17 años, digo yo.