Lamine maravilla con el Balón de Oro en el horizonte: "Es el dominador del fútbol de la próxima década"

España ha conseguido este martes una nueva victoria, esta vez ante Croacia, liderada por un excepcional Lamine Yamal, que a sus 19 años sigue haciendo historia, maravillando al mundo del fútbol y ganando enteros para un Balón de Oro que, aunque ya ha cerrado sus votaciones, estará muy disputado.

El nivel del joven futbolista del Barça en este inicio de temporada está siendo espectacular. Suma ocho goles y seis asistencias en ocho partidos con su club y tres goles y una asistencia en los dos partidos ante Inglaterra y Croacia en este parón de selecciones. Unos números a la altura de lo que muchos consideran como el mejor jugador del mundo.

"Cada día que pasa nos vamos convenciendo todos de que es el mejor y de que debería ganar el Balón de Oro", explicaba Cayetano Ros en Radioestadio Noche, que ponía en valor su importancia durante el Mundial a pesar de no haber cosechado los mejores números. "Hace ganar a sus equipos, colectivamente trabajó muchísimo e hizo mucho por el equipo", insiste Ros.

"Está claro que en un premio individual es el jugador que ahora mismo más te entra por los ojos", afirma Enrique Ortego.

"En España hemos tenido Balones de Oro y jugadores que estuvieron a punto de ganarlo, lo que no hemos tenido nunca y creo que tenemos por primera vez es al dominador del fútbol de la próxima década", considera Edu Pidal.