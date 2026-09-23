Edu Pidal, sobre la campaña de Lamine y Mbappé por el Balón de Oro: "Empieza a empachar tanta adulación propia"

Madrugo para contarte que sigue la campaña por el Balón de Oro, al estilo de las municipales que nos contarás tú en unos meses. En esta, Lamine Yamal y Kylian Mbappé se están empleando a fondo. No tanto como Óscar Puente y Miguel Tellado porque, de momento, se respetan, pero sí se reconocen, cada uno a sí mismo, como los potenciales ganadores.

No estábamos acostumbrados a este goteo de declaraciones entre futbolistas que pretenden rascar cada voto indeciso que esté perdido en alguno de los países con periodistas designados para elegir. Messi y Cristiano nunca lo hicieron o nunca necesitaron hacerlo. Eran otros tiempos y llegaban a la entrega del galardón en París conscientes de quién lo había merecido ese año o si tenían opciones reales de ganarlo. Sorprendió que fuera para el argentino el de 2010 y no para Xavi o Iniesta, Modric trincó el de 2018... pero poco más.

La explicación de la excesiva exposición de Lamine y Mbappé es que, realmente, ninguno hizo una temporada redonda, ninguno es el indiscutible merecedor del Balón de Oro. De hecho, con los mismos argumentos, podrían optar al premio Harry Kane o Dembelé, también Fabián Ruiz y ojo con el propio Messi, que se quedó a las puertas de su segunda Copa del Mundo.

No me acostumbro, Rafa. Y no quiero parecer antiguo, pero no sé si las campañas serán realmente efectivas. Es como un sprint desesperado por no perder ninguna oportunidad pensando en que cualquier voto va a decidir el resultado final. ¿Pactarían sentarse juntos en el teatro de París si el ganador es Harry Kane?

Empieza a empachar la ingestión de tanto azúcar por adulación propia.