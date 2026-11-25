Madrugo para hablarte de Bellingham, el mejor jugador inglés de la historia del Real Madrid. No es que tenga gran competencia en los más de 100 años del club, pero ayer superó un récord de Beckham: con sólo 23 años ya ha marcado más goles en la Champions que Sir David. No está mal y en el rostro se le intuyó la ilusión al escuchar la comparación con un ídolo.

Bellingham es de esos jugadores que gustan en el Santiago Bernabéu. Tiene una calidad, una plasticidad, una técnica y una elegancia con el balón comparables a la de Zinedine Zidane. Su gol de ayer, maravilloso, recuerda, por la ejecución, a los de Zizou.

Jude es, además, un líder, abruma su despliegue físico, su conexión con el juego del equipo y su facilidad para encontrar el gol. Que Bellingham acapare titulares en un partido en el que Mbappé marcó dos tantos dice mucho, y muy bueno, del británico.

El Madrid enterró ayer una mala primera parte, apática, decepcionante, con un banquete futbolístico en la segunda. Qué les diría Mourinho al descanso nos lo podemos imaginar. Había mucho que corregir y todo cambió, ciertamente, para levantar el partido con cinco goles.

No sé si en esta recta final de la campaña electoral te has podido permitir robarle unas horas al sueño para ver al Madrid, Rafa. Si como madridista tienes pensando verlo repetido cuando acabes el Más de Uno, puedes ahorrarte la primera parte y te evitas sofocones. Con la segunda ya vas servido para reafirmar tu fe en Mourinho.