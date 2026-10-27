Edu García, sobre el Balón de Oro: "No hay mayor premio que sentir que lo has conseguido"

Edu García analiza en su comentario en Más de uno la ceremonia de entrega de premios del fútbol celebrada la noche anterior. El director de Radioestadio contrapone el brillo de la gala con el comportamiento de algunos asistentes y considera que, aunque las ceremonias de la UEFA y la FIFA resultan "tediosas y encorsetadas", los excesos tampoco representan la mejor alternativa.

"Algún alma cándida quiso empezar a revertir el Brexit llevándose la alfombra roja al imperio, pero le salió regulera", comenta García al referirse a la celebración en Londres. El periodista ironiza sobre las reacciones de los invitados y critica que vestir de etiqueta no impida comportarse como un hooligan.

El comentario también menciona a los protagonistas del fútbol actual. García recuerda que Mbappé seguirá peleando y que Lamine Yamal continuará mostrando su talento, mientras otros grandes nombres del deporte compiten por un galardón individual que, según apunta, también depende del criterio de quienes lo conceden.

Unai Simón, el ejemplo de humildad y compromiso

Frente al espectáculo de la gala, Edu García destaca la actitud de Unai Simón después de recibir el reconocimiento como portero planetario. El periodista pone el foco en las palabras del guardameta y en los valores que transmite: humildad, compromiso y orgullo por las personas que le ayudan a alcanzar sus objetivos.

García considera que el mérito de Simón no se limita al reconocimiento deportivo, sino que también reside en su manera de entender el éxito y valorar el apoyo recibido. El futbolista, subraya, reivindica la importancia de ser una buena persona más allá de los premios.

El comentario concluye con una reflexión dirigida a Rafa: "No hay mayor premio que sentir que lo has conseguido". Para Edu García, esa satisfacción personal representa la recompensa más importante, por encima del brillo de una ceremonia o de la distinción individual.