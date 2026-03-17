En directo, Champions League: Manchester City - Real Madrid
El Real Madrid de Arbeloa busca hacer bueno el 3-0 de la ida y certificar su billete a cuartos de final en el Etihad Stadium.
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¡Solo un cambio de Arbeloa!
¡Ya tenemos confirmado el once titular del Real Madrid!
Y Arbeloa introduce solo un cambio con respecto a los protagonistas del partido de ida. No estará Mendy, lesionado, entra en su lugar Fran García.
Sale el Madrid con Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Thiago, Guler; Brahim y Vinicius.
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¡¡Muy buenas tardes!!
El Real Madrid busca cerrar su billete a cuartos de final de la Champions haciendo buena su victoria de la pasada semana en el Santiago Bernabéu ante el Manchester City. Los de Guardiola, obligados a una machada para seguir vivos en Europa.
¡Vívelo con nosotros en Radioestadio, con Edu García y todo el equipo!