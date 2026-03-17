En directo, Champions League: Manchester City - Real Madrid

¡Solo un cambio de Arbeloa!

¡Ya tenemos confirmado el once titular del Real Madrid!

Y Arbeloa introduce solo un cambio con respecto a los protagonistas del partido de ida. No estará Mendy, lesionado, entra en su lugar Fran García.

Sale el Madrid con Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Thiago, Guler; Brahim y Vinicius.