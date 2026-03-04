F.C BARCELONA

Confirmadas las lesiones de Balde y Kounde

El Barcelona paga en forma de lesiones el esfuerzo realizado ayer ante el Atlético de Madrid en su intento fallido de remontada en las semifinales de la Copa del Rey

EFE

Madrid |

Balde lesionado
Balde lesionado | Agencia EFE

El Barcelona ha precisado la baja por un mes de Alejandro Balde, mientras que no ha determinado el periodo de recuperación de Jules Kounde, que, como su compañero, también sufrió una lesión en el bíceps femoral durante el partido copero ante el Atlético de Madrid de este martes.

Dos bajas para Flick

Según ha comunicado el club, Balde presenta una lesión en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda que le mantendrá de baja durante cuatro semanas, después del resultado de unas pruebas médicas a las que se ha sometido este miércoles.

Por lo que respecta a Kounde, el carrilero francés sufre una lesión el tercio medio del bíceps femoral de la pierna izquierda. En su caso el club no especifica el tiempo de baja.

Estos dos jugadores se suman a una lista de bajas por lesión en la que también se encuentran Frenkie de Jong, Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen. Se espera que Robert Lewandowski pueda estar disponible para el encuentro en San Mamés

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer