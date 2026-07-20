Cómo queda la carrera por el Balón de Oro tras el Mundial 2026

Concluye el Mundial de 2026, y las miradas empiezan a centrarse en los candidatos al balón de oro de este año. Después de que España se proclamara campeona del mundo, la carrera por el mayor trofeo individual parece haber dado un giro de 180 grados. Y es que el rendimiento en la Copa del Mundo, el torneo más influyente del año, ha reforzado las candidaturas de varias estrellas que aspiran a suceder al último ganador del galardón.

Aunque el rendimiento con los clubes durante la temporada sigue siendo clave, el Mundial marca un antes y un después en la votación. Futbolistas que ya partían como favoritos han reforzado su candidatura gracias a sus exhibiciones en el Mundial, mientras que otros han visto reducidas sus opciones tras una discreta actuación.

El equilibrio entre los títulos colectivos, las estadísticas individuales y el impacto en los partidos decisivos será fundamental para decidir quién sucede al último ganador del prestigioso trofeo.

Los favoritos a ganar el balón de oro

Futbolistas como Rodri, Lamine Yamal, Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé o Michael Olise llegan a la recta final de la temporada con argumentos para pelear por el premio individual más prestigioso del fútbol. No obstante, tras el mayor torneo a nivel de selecciones, estos son los futbolistas con más posibilidades.

En primer lugar, el gran candidato a llevarse el balón de oro según las casas de apuestas es Harry Kane. Máximo goleador de la temporada con 72 goles entre su club y su selección, subcampeón de Europa con el Bayern y tercer clasificado en el Mundial, el inglés es el gran favorito para llevarse el trofeo.

Sin embargo, muy cerca de él aparece Lamine Yamal, que tras proclamarse campeón del mundo gana enteros. El extremo del F.C. Barcelona ha completado una temporada de ensueño, lo que le coloca con opciones para ser el ganador. A sus 19 años, Lamine ha sido campeón del mundo y campeón de liga con su club en la presente temporada, dos títulos que sirven como argumento para estar en la conversación.

Rodri y Messi, un escalón por detrás

Detrás de los dos principales favoritos aparecen jugadores que se han ganado una oportunidad tras su actuación en la Copa del Mundo. El primero de ellos es Leo Messi, que a sus 39 años ha dado un recital siendo el líder de la selección argentina. Los ocho goles y cuatro asistencias en todo el torneo le han posicionado en la tercera plaza dentro de los favoritos.

Por otro lado, aparece la figura de Rodri Hernández. Después de un año complicado para el mediocentro español, el futbolista se ha reivindicado completando un torneo a la altura de muy pocos. Su trofeo como MVP del Mundial lo corrobora, y por ello Rodri ha entrado entre los candidatos.

Mbappé aparece a lo lejos

Por último, en la quinta plaza aparece Kylian Mbappé. El futbolista francés parte alejado de los otros cuatro candidatos debido a la temporada con su club y su selección. A pesar de ser uno de los máximos goleadores del año y quedar como bota de oro del Mundial, Mbappé no ha logrado cerrar la temporada con un gran éxito.

Es por ello que, aunque cuenta con opciones, es el menos favorito.