Un colegio francés prohíbe a sus alumnos llevar camisetas de fútbol para evitar conflictos

El fútbol siempre es motivo de debate y polémica. Se trata de uno de los deportes más extendidos a nivel mundial, donde cada aficionado tiene la posibilidad de apoyar a un equipo.

Precisamente esa diversidad de equipos es la que provoca que, en algunos casos, haya una confrontación de ideas y gustos. Por ello, un colegio francés decidido tomar una medida fulminante para acabar con los posibles conflictos que puede generar el deporte.

En concreto, el colegio público Honoré-de-Balzac de Nemours, situado en el departamento francés de Sena y Marne, ha modificado su reglamento escolar para vetar el uso de camisetas de equipos de fútbol. El objetivo, según ha explicado el medio francés 20 minutes, evitar las disputas entre los estudiantes como consecuencia de las rivalidades futbolísticas.

Adiós a las camisetas de fútbol en clase

El nuevo reglamento aprobado por el instituto impide a sus alumnos acudir a las clases con equipación de clubes deportivos. Todo debido a los diversos problemas de convivencia que se han producido en los últimos años.

De esta forma, ya no se verán camisetas de los mejores clubes de Europa, entre ellos el PSG, el más aclamado en Francia, el Arsenal, el Real Madrid o el F.C. Barcelona.

Según ha informado el diario francés, la decisión llegó antes de las vacaciones de verano, pero apenas tuvo repercusión en aquel momento puesto que era el Mundial lo que estaba por disputarse.

Sin embargo, ha sido con el regreso a las aulas cuando la norma ha empezado a llamar la atención. La dirección tomó cartas en el asunto después de detectar un aumento de las discusiones entre estudiantes relacionadas con sus equipos de fútbol. "Ha habido conflictos en el patio", explicó una profesora al medio francés.

Una medida radical

Tras su aprobación, el nuevo reglamento ha estado sujeto a numerosas críticas por su radicalidad. No obstante, la única finalidad es evitar el conflicto en las aulas.

"El instituto Honoré-de-Balzac ha implementado una medida que prohíbe las camisetas deportivas con los colores de los clubes dentro de la escuela, ya que la rivalidad entre los equipos de fútbol podría haber contribuido o provocado conflictos entre los estudiantes", ha confirmado el departamento regional de Educación de Créteil.

"El objetivo es permitir que los estudiantes de la escuela secundaria trabajen en un ambiente de aprendizaje tranquilo y propicio", añade la autoridad educativa.

Con el comienzo del nuevo curso, muchos habían olvidado la nueva regla que había sido aprobada a inicios del verano. Por ello, los profesores tuvieron que recordar la nueva instrucción a los alumnos.

Aún así, el problema sigue residiendo ya que las camisetas no son la única forma de mostrar el amor a unos colores. "Es complicado para los profesores manejar este asunto porque, por ejemplo, si un estudiante viene con un estuche de lápices del PSG, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos que lo guarde?", asegura una profesora.

Lo que es evidente es que la medida ha generado controversia, pero parece haber llegado para quedarse con el objetivo de evitar distracciones y conflictos innecesarios en la escuela.