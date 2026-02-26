PSG, Galatasaray y Atalanta avanzan a octavos de final

En Bérgamo (Italia), los locales se adelantaron en el 5' con un gol a bocajarro de Gianluca Scamacca tras un centro raso de Lorenzo Bernasconi desde la banda izquierda y que la zaga del Dortmund había despejado mal. Cerca del descanso, Davide Zappacosta marcó el 2-0 con un disparo fuerte desde fuera del área y que tropezó en un jugador del equipo aurinegro. De cabeza en el 57' anotó Mario Pasalic el tercero de la Atalanta y Karim Adeyemi en el 75', al poco de haber salido al campo, selló el 3-1 con un bonito zurdazo con comba. Sin embargo, en el tiempo añadido, el portero visitante Gregor Kobel hizo una mala salida y provocó un último ataque bergamasco antes de irse a la prórroga, pues la ida acabó 2-0. Ramy Bensebaini cometió penalti sobre Nikola Krstovic en su torpe intento de despeje y, pese a varias protestas, la decisión se mantuvo; Lazar Samardzic transformó con furia esa pena máxima y permitió a la 'Dea' superar con épica estos 'playoffs' de los dieciseisavos de final.

Ahí también estará el vigente campeón de esta Champions League, un PSG que tuvo susto porque Maghnes Akliouche abrió el marcador del Parque de los Príncipes justo antes del descanso con un zurdazo raso dentro del área y ceñido al poste. No obstante, en la segunda mitad fue clave la expulsión de Mamadou Coulibaly con dos amarillas en apenas tres minutos. Para colmo de los monegascos, acto seguido llegó el 1-1 (min.60) de Marquinhos al remachar en el área pequeña un centro tenso de Désiré Doué desde la banda derecha. En el 66' metió Khvicha Kvaratskhelia el 2-1 al aprovechar el rechace del portero tras un tiro lejano de Achraf Hakimi. Eso sí, los pupilos de Luis Enrique Martínez se complicaron de forma quizá innecesaria el tramo final del partido encajando el 2-2 de Jordan Teze, en un remate cercano, y con una falta indirecta que en su envío al área no fue cabeceada de milagro por ningún futbolista del Monaco.

Mientras, en Turín (Italia) volvió la Juventus de las grandes noches. A tenor del 5-2 encajado en la ida, los 'bianconeri' necesitaban creer y Manuel Locatelli canalizó eso a partir del 37' con su 1-0 de penalti. Empeoró el escenario con la rigurosa expulsión de Lloyd Kelly al poco de empezar la segunda mitad, pero los locales continuaron apretando mucho. Fruto de ello logró Federico Gatti el 2-0 en el 70', remachando en el área pequeña un centro de Pierre Kalulu que se había tragado el portero, y Kenan Yildiz estrelló en el 79' un remate acrobático en el poste; el conjunto turco había colapsado pese a jugar con un hombre más y recibió en el 82' el 3-0, un cabezazo de Weston McKennie al saque de una falta. En la prórroga, Baris Alper Yilmaz fue el jugador clave del 'Galata' porque en el descuento de la primera parte asistió a la diana de Victor Osimhen, lograda con un derechazo raso desde el costado izquierdo del área, y porque él mismo marcó el 3-2 definitivo en el 119', batiendo por abajo al guardameta local después de un pase filtrado de Wilfried Singo.