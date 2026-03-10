Flick: "Ante el Newcastle tendremos que defender con valentía"

"Sabemos que es una eliminatoria a dos partidos y que el Newcastle en su casa querrá sacar el mejor resultado posible. Tenemos que defender muy bien, con valentía, porque son muy rápidos cuando recuperan el balón y tienen jugadores muy veloces en ataque", explicó el técnico alemán en la rueda de prensa previa al encuentro. Flick recalcó que el primer duelo de una eliminatoria puede ser determinante, como ya vivieron recientemente en otras competiciones. "En este tipo de eliminatorias cada partido cuenta. Lo vimos también contra el Atlético, el primer partido puede marcar mucho el desarrollo de la eliminatoria", señaló.

El entrenador blaugrana espera además un partido muy exigente en un estadio donde el ambiente suele empujar al conjunto inglés. "Espero un Newcastle muy intenso, con su afición apretando y presionando muy arriba, en situaciones de uno contra uno. Tenemos que jugar con valentía y confianza para encontrar soluciones", apuntó. En el plano táctico, Flick insistió en la importancia de la presión colectiva. "Cuando el equipo está bien conectado, con las distancias correctas entre jugadores, podemos presionar inmediatamente cuando perdemos el balón. Si no hay presión sobre el balón es muy difícil defender", explicó.

En cuanto a nombres propios, Flick confirmó que Marcus Rashford ya está recuperado de su lesión y podría entrar en el once. "Marcus estuvo lesionado y se perdió algunos partidos, pero ahora está de vuelta. Es una opción para el partido, aunque todavía no he decidido el once", indicó. Por otro lado, el técnico volvió a destacar el potencial de los jóvenes de la plantilla. "Tenemos un equipo muy joven, con jugadores como Cubarsí, Marc Bernal o Lamine Yamal, pero tienen una calidad increíble. Lo importante es que disfruten de los partidos y sigan creciendo", afirmó. Sobre el central Pau Cubarsí, el entrenador alemán fue especialmente elogioso. "Es increíble verlo defender a este nivel con solo 19 años. Tiene una calidad enorme y todavía puede mejorar mucho. Con el tiempo también será un líder", concluyó.