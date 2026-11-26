El FC Barcelona ha logrado este miércoles una buena victoria en un partido que muchos consideraban trampa por el largo viaje a Azerbaiyán para medirse al Sabah en Bakú y que se pudo complicar en el primer tramo.

Rotó mucho Flick, que dejó en casa a Lamine Yamal, y dio entrada en el once titular a jugadores menos habituales como Balde, Gavi o Gabriel Jesús, que cumplieron con creces la prueba. También fue titular Balde en el lateral izquierdo, que terminó marchándose lesionado. De Jong volvió a ser central y no convenció.

Sí convenció Anthony Gordon, que con un doblete fue el mejor del equipo culé. Adeyemi y Gabriel Jesús redondearon la goleada.

Con esta victoria el Barça de Flick se queda en cuarta posición en Champions con doce puntos de quince posibles. Solo la derrota ante el PSG emborrona, hasta el momento, su participación europea, pero en la próxima jornada recibirá en el Camp Nou al Manchester City en un partido en el que ambos esperan un buen resultado que les haga terminar el año acariciando el TOP 8.

Otra de las ausencias sensibles que tuvo el Barça fue la de Rodri, que se espera que pueda volver en los próximos días de cara a estar disponible para el partido ante el Atlético de Madrid de la próxima semana. Cubarsí, lesionado durante el parón de selecciones, se volvió a quedar sin minutos, y también se espera que vuelva en los próximos días.