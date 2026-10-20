Antiviolencia propone multas de hasta 5.000 euros y un año sin entrar a estadios para 12 aficionados del Rayo

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado este martes, 20 de octubre, diversas propuestas de sanción por los incidentes del Rayo Vallecano-Athletic Club, que tuvo que ser suspendido definitivamente por el lanzamiento de objetos.

También ha declarado de alto riesgo cinco partidos: Alcalá-Las Palmas y Sporting de Hortaleza-Sevilla, de Copa del Rey; Atlético de Madrid-Bayern y Villarreal-PSG, de Liga de Campeones; y Real Sociedad-Olympique de Lyon, de Liga Europa. Además, plantea sanciones vinculadas al Gran Premio de España de Fórmula 1 y a otros encuentros de fútbol.

Doce aficionados propuestos para sanción por los incidentes del Rayo-Athletic

Antiviolencia propone una multa de 5.000 euros y 12 meses de prohibición de acceso a recintos deportivos para un aficionado radical local que participó activamente en el lanzamiento coordinado de objetos al terreno de juego. El seguidor llegó a arrojar un asiento arrancado de la grada que impactó contra la red de una de las porterías.

Además, otros 11 aficionados radicales locales se enfrentan a multas de 3.001 euros y seis meses de prohibición de acceso por participar en el lanzamiento de aviones de papel, bolas de plástico, mecheros y botellas, entre otros objetos.

El encuentro, disputado el 10 de octubre, tuvo que ser detenido en dos ocasiones y finalmente suspendido por el árbitro después de que fueran lanzados dos asientos arrancados de las gradas. La Policía continúa analizando las imágenes disponibles para identificar a otros participantes y proponer nuevas sanciones.

Multas por agresiones y otros incidentes en el Gran Premio de España de Fórmula 1

La Comisión también ha propuesto tres sanciones por incidentes registrados durante el Gran Premio de España de Fórmula 1, celebrado el pasado 13 de septiembre en Madring.

La más elevada es de 5.000 euros y 12 meses de prohibición de acceso a recintos deportivos para un aficionado que agredió y causó lesiones a otro espectador.

Asimismo, propone una multa de 3.001 euros y seis meses de prohibición para un individuo localizado en el interior del recinto con dos botellas metálicas, una de ellas con una bebida alcohólica, que le habían sido arrojadas desde el exterior.

La tercera propuesta asciende a 1.500 euros y tres meses de prohibición de acceso para un asistente que amenazó a un agente de policía después de desobedecer reiteradamente las indicaciones para facilitar la salida ordenada del público.

Sanción por facilitar la entrada de aficionados sin localidad en el Atlético-Real Madrid

Otro de los expedientes corresponde al derbi madrileño disputado el pasado 20 de septiembre. Antiviolencia propone 3.001 euros de multa y seis meses sin acceder a recintos deportivos para un aficionado que se hizo pasar por personal del club para entrar al estadio sin título válido. Posteriormente, aprovechando una distracción del servicio de seguridad, facilitó la entrada a otros tres aficionados que tampoco disponían de una localidad válida.

Un aficionado interceptado con un objeto cortante en el Córdoba-Granada

La Comisión también propone 3.001 euros de multa y seis meses de prohibición de acceso para un aficionado radical visitante al que se le encontró un objeto de plástico naranja y negro con una hoja metálica punzante o cortante. Los hechos ocurrieron durante un control de acceso al partido entre el Córdoba y el Granada, disputado el pasado 30 de agosto.

Cinco partidos declarados de alto riesgo

Además de las propuestas de sanción, la Comisión Permanente de Antiviolencia ha acordado declarar de alto riesgo los siguientes encuentros:

Alcalá – Las Palmas, Copa del Rey, 27 de octubre.



Sporting de Hortaleza – Sevilla, Copa del Rey, 29 de octubre.



Atlético de Madrid – Bayern, Liga de Campeones, 3 de noviembre.



Villarreal – PSG, Liga de Campeones, 3 de noviembre.



Real Sociedad – Olympique de Lyon, Liga Europa, 5 de noviembre.

La Comisión también ha propuesto sanciones por otras infracciones relacionadas con alteraciones del orden público, introducción y consumo de bebidas alcohólicas, consumo de estupefacientes, insultos, amenazas y desobediencia a las indicaciones de los responsables de seguridad. Todas las medidas anunciadas son propuestas de sanción y todavía no tienen carácter definitivo.