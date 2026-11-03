Antiviolencia propone 60.001 euros de multa a un creador de contenidos por insultos homófobos y multas de 125.000 al Betis y 60.000 a Osasuna por apoyar a radicales

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado la propuesta este martes en su reunión en el Consejo Superior de Deportes. La información difundida no identifica al creador de contenidos ni al futbolista al que dirigió los insultos, y tampoco reproduce las expresiones utilizadas.

125.000 euros al Betis y 60.000 a Osasuna por apoyar a radicales

El Betis acumula tres propuestas de sanción: dos de 40.000 euros y otra de 45.000, por facilitar elementos de animación a aficionados radicales locales con numerosos antecedentes de incumplimientos de la ley contra la violencia en el deporte. Los hechos corresponden a los encuentros contra la Real Sociedad, del 21 de agosto; el Real Madrid, del 4 de septiembre; y Osasuna, del 11 de octubre.

Antiviolencia había comunicado al club los antecedentes de integrantes de dos grupos radicales y la prohibición de promover o apoyar sus actividades. Además, ha constatado que numerosos aficionados de esos grupos figuran esta temporada en el Libro Registro de Actividades de Seguidores sin que se refleje su adscripción a ningún grupo o peña.

Por su parte, Osasuna recibe tres propuestas de multa de 20.000 euros cada una por facilitar elementos de animación a aficionados radicales con un amplio historial de incumplimientos. Corresponden a los partidos ante el Levante, del 24 de agosto; el Getafe, del 31 de agosto; y el Espanyol, del 19 de septiembre. El club navarro también había sido advertido de la necesidad de una especial vigilancia y de su obligación de mantener actualizado el registro de seguidores.

[[h3:Continúa la resaca del Rayo–Athletic]]

Los incidentes del Rayo Vallecano–Athletic Club del 10 de octubre, suspendido por los lanzamientos de objetos, siguen motivando propuestas de sanción. Antiviolencia plantea ahora multas de 3.001 euros y seis meses de prohibición de acceso a recintos deportivos para cada uno de doce aficionados radicales locales que participaron en lanzamientos coordinados en tres momentos del encuentro. Entre los objetos arrojados figuran aviones de papel, bolas de plástico, mecheros y botellas de plástico.

Estas propuestas llegan después de las anunciadas el 20 de octubre, de las que ya informó Onda Cero. Entonces se solicitaron 5.000 euros y un año de prohibición de acceso para un aficionado que lanzó un asiento que impactó en la red de una portería, y 3.001 euros y seis meses para cada uno de otros once seguidores por participar en los lanzamientos.

[[h3:Peleas y agresiones en el Atlético–Manchester United e insultos racistas en el Celta–Juventus]]

Antiviolencia propone multas de 5.000 euros y un año sin acceder a recintos deportivos para cada uno de ocho aficionados por distintos incidentes en el Atlético de Madrid–Manchester United del 13 de octubre.

Tres de ellos, situados en la grada visitante, participaron activamente en una pelea. Otros cuatro agredieron con violencia a varios aficionados visitantes frente a la puerta 9 del estadio después del encuentro. La misma propuesta corresponde a otro aficionado que, con claros síntomas de embriaguez, increpó a quienes le rodeaban y se enfrentó a los policías que intervinieron.

En el Celta–Juventus del 15 de octubre, la propuesta es de 4.000 euros y un año de prohibición de acceso para un individuo que profirió expresiones racistas de forma reiterada.

Otras propuestas por agresiones y fallos de seguridad

Un aficionado del Cádiz–Leganés del 3 de octubre se enfrenta a una propuesta de 5.000 euros y un año sin acceder a recintos deportivos. Tras vomitar sobre una espectadora y ser recriminado por otros asistentes, amenazó a quienes le interpelaban y llegó a agredir a otro aficionado, lo que hizo necesaria la intervención policial para desalojarlo de la grada.

También se proponen 5.000 euros y un año de prohibición de acceso para un aficionado que agredió a otro durante el descanso del Real Madrid–Villarreal del 10 de octubre, se negó a abandonar la grada y golpeó a uno de los policías que intervinieron.

La misma multa y prohibición se plantean para un espectador que saltó los tornos de entrada del Valencia–Athletic Club del 17 de octubre y escupió a los policías que procedían a identificarlo. Además, Antiviolencia solicita 4.000 euros y un año sin acceso para un individuo al que se le intervino una navaja en los controles del Real Avilés–Lugo del 2 de octubre.

Entre las propuestas a clubes, el Cádiz recibe dos de 3.001 euros cada una por deficiencias en los controles de acceso y permanencia de espectadores en los encuentros contra el Leganés, del 3 de octubre, y el Sporting, del 11 de octubre. En ambos casos se permitió introducir y exhibir pancartas sin la comunicación previa necesaria ni los certificados de fabricación con materiales ignífugos.

La Comisión también ha declarado de alto riesgo el Cultural Leonesa–Ponferradina del próximo 8 de noviembre.

Las propuestas de Antiviolencia no suponen la imposición automática de multas ni de prohibiciones de acceso a recintos deportivos. Para ello, la autoridad gubernativa competente debe tramitar el expediente y dictar una resolución sancionadora. En el ámbito estatal, las multas de hasta 60.000 euros corresponden a las delegaciones del Gobierno; las de cuantía superior, a la Secretaría de Estado de Seguridad, al Ministerio del Interior o al Consejo de Ministros, según su importe.