Ancelotti: "Esta generación tiene menos respeto a la autoridad"

"Lo que pasó es lo que le pasa a un jugador que tiene ganas de jugar y de volver. Quería darle minutos, pero como le expliqué, no era el partido más indicado para él tras la lesión y en un campo donde podía tener problemas", remarcó Ancelotti en rueda de prensa previa al duelo de este sábado ante el Valencia.

Antes de ser preguntado por este tema, el de Reggiolo fue cuestionado por cómo era su relación como futbolista con sus entrenadores. "Creo que esto no es un tema deportivo, es social, han cambiado las generaciones. El respeto que le tenía a mi padre no es el mismo que el que me tiene mi hijo porque ha cambiado el mundo, pero no es más complicada, es más distinta. Es una generación que tiene menos respeto a la autoridad", sentenció.

A nivel deportivo, Ancelotti dejó claro que no tienen 'Viniciusdependencia' y que el brasileño es un jugador que lo ha hecho "muy bien en la primera parte de la temporada". "Nos ha ayudado muchas veces a ganar como también Benzema o Militao, pero hablar de uno solo en el Real Madrid me parece demasiado", puntualizó.

El entrenador madridista confirmó que el brasileño "vuelve" ante el Valencia y que está "bien" tras pasar el coronavirus. "Nos da desborde, uno contra uno, la posibilidad de hacer contragolpes o marcar goles. Ha aportado mucho y si le dejas espacio es muy peligroso", opinó.

Ancelotti celebró que estén "manejando bastante bien el tema de las lesiones musculares" en los últimos meses pese a tener un "calendario muy intenso" y reiteró que "el aspecto a mejorar" el de abrir las defensas cerradas, lo que deben trabajar ahora "con video porque no hay mucho tiempo para entrenar".

El italiano confesó también que en los últimos partidos ha estado algo más irascible con los árbitros. "Es verdad que me enfadé un poco en los dos últimos partidos, pero fue un momento, tengo mucho respeto por los árbitros y el nivel es bueno. También pasa que los entrenadores se equivocan en los partidos a veces", señaló.

El Real Madrid intentará este sábado volver a la senda de la victoria en LaLiga Santander y en el Santiago Bernabéu ante el Valencia, un equipo que "lo está haciendo bien y que tiene una buena organización". "Tenemos que volver a jugar como antes del parón de Navidad, creo que el equipo está bastante bien", expresó, sin darle importancia a la cantidad de faltas que puedan hacer los de José Bordalás.

"Cada equipo tiene su estilo, no significa mucho. Es verdad que el Valencia defiende muy bien y con intensidad, y esto es lo normal, nosotros también cuando necesitamos defender tenemos que meter intensidad en los duelos", zanjó el preparador madridista.