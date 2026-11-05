La AFE pide suspender la jornada de liga tras el fallecimiento de Jesús de Miguel: "La humanidad debe estar por encima"

El trágico fallecimiento del futbolista del Tenerife, Jesús de Miguel, ha conmocionado al mundo del fútbol. Tras la noticia, multitud de futbolistas de todas las categorías han mostrado su respeto y consternación tras lo sucedido el pasado domingo.

Ante el duelo y la tristeza, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha solicitado oficialmente la suspensión de la próxima jornada del fútbol español. A través de un comunicado, la organización apela a la humanidad y el respeto.

"El fútbol tiene una oportunidad de demostrar que, por encima de las competiciones, de los intereses deportivos y económicos y de cualquier otra consideración, están las personas", recoge el escrito.

Jornada de luto

Además de compartir el comunicado a través de sus redes sociales, el presidente de la asociación, David Aganzo, ha declarado ante los medios la necesidad de establecer una jornada de luto "como muestra de cariño" al jugador.

"Creo que esta jornada es de luto, un compañero nuestro ha muerto en un campo de fútbol y entendemos que el mayor cariño que podemos darle es una jornada de luto, y a nivel España deberíamos de ser ejemplares y de tomar esa decisión", ha explicado el presidente a su salida del funeral en Navahermosa, el pueblo de su familia.

Los futbolistas piden el aplazamiento

Tal y como recoge el comunicado, los futbolistas han trasladado "su profundo pesar por esta pérdida" y entienden "que no se dan las circunstancias anímicas ni humanas" para afrontar la competición con normalidad.

AFE ha cancelado todos los actos que tenía previstos esta semana en señal de duelo. Además, el sindicato pidió formalmente tanto a la RFEF como a LaLiga y a la UEFA la suspensión de las competiciones de ámbito estatal, así como de los encuentros de competiciones UEFA que se disputen en territorio nacional, entre el 3 y 9 de noviembre de 2026.

Se jugará la jornada

Finalmente, la RFEF, LaLiga y Liga F han acordado que rendirán homenaje a Jesús de Miguel durante la próxima jornada, que se disputará entre el 6 y el 9 de noviembre. Las tres instituciones, junto a clubes y futbolistas, han aceptado una serie de acciones que tendrán lugar en cada encuentro.

Por un lado, se producirá un homenaje antes de que arranque cada partido, donde todos los futbolistas portarán una camiseta con el lema "Siempre en nuestro recuerdo". Después, se producirá un minuto de silencio-

Con el partido ya iniciado, y cuando se produzca la siguiente interrupción, los 22 protagonistas se detendrán en el minuto 9 y se proyectará en las pantallas un vídeo en homenaje al jugador.