Edu García pone el acento en la inacción de los futbolistas ante la sobrecarga de partidos: "Os matan a cachos, y aunque forrados, os dejáis"

Suena el móvil del director del FBI en mitad del desbocado vestuario del equipo masculino norteamericano de hockey hielo. Están celebrando el oro olímpico tras 46 años de intentonas. El presidente Trump les invita desde el altavoz al discurso del Estado de la Unión y apostilla: "tendré que invitarlas también a ellas". El team femenino llevaba ya 3 días con su propio oro colgado. No fueron. Entre la dignidad y el agasajo fingido lo tuvieron claro. ¿Y ellos? En primera fila, bien uniformados ante el Capitolio.

Reitero mucho lo que me gusta que los deportistas tomen partido y se mojen en lo que estimen, llegará ese día en el que nos parezca normal y se reciba cada postura con altas dosis de respeto. Hace unas semanas nuestra compañera Belén Gómez del Pino me hizo llegar la 5ª edición del informe anual sobre el índice europeo de lesiones en las principales ligas de fútbol. Desde el curso 20/21 hasta el pasado, quedaron registradas 4.171 con una media de 834 por temporada. Aumento significativo desde hace 2 años: un 46%. Traducido a euros, 120 millones cuestan cada año, siendo nuestro campeonato el segundo en el ranking.

Lanzo esta retahíla de números para contextualizar que Madrid y Atlético se plantan hoy en el sorteo de Champions con 10 partidos ya disputados sin haber llegado los octavos. (El Barça 2 menos). Hasta 16 tendrían que protagonizar para llegar a la final de Budapest. El miércoles era el colchonero Marcos Llorente el que le contestaba a un fan sobre la salud en el fútbol. Afirmaba bucólico y sincero que no, que no era saludable, que era rendimiento. Todo un tinglado para ganar sin pensar en el mañana. Afirmó que "mejor no hablar de los que necesitan frecuentemente analgésicos para poder jugar. Más pronto que tarde, dejará de compensarme", confesaba.

Mbappé arrastrando afección en el ligamento de su rodilla izquierda. De Jong con rotura en el bíceps distal de su pierna derecha. Éstas son recientes que no las últimas. Jugadores y sindicatos, estáis tardando en levantar las manos, los pies y coordinar la iniciativa. Os matan a cachos. Y aunque forrados, os dejáis.