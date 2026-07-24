Bombazo en la NBA: Lebron James llega a los Philadelphia 76ers y revoluciona la mejor liga del mundo

Ni Cleveland, ni Miami, ni siquiera San Francisco... Tras unas semanas de incertidumbre el máximo anotador de la historia de la NBA ya ha elegido equipo, y jugará en unos renovados Philadelphia 76ers que suman el talento y la veteranía de Lebron James a una plantilla que sueña con el anillo.

El 'Elegido' jugará su 24ª campaña en la gran ciudad de Pensilvania en lo que supondrá su retorno a la Conferencia Este tras su salida de los Cleveland Cavaliers en 2018. El culebrón baloncestístico más seguido del verano culmina en un contrato de dos años con la franquicia por tan sólo 8 millones de dólares, convirtiéndose en el salario más bajo del jugador desde su temporada rookie con 19 años.

Lebron inicia un nuevo reto y no regresa a ningún equipo

Esta será oficialmente la cuarta camiseta que Lebron llevará en su carrera; los colores rojo, blanco y azul de una de las franquicias más históricas de la historia de la mejor liga del mundo. A grandes nombres de la ciudad de la libertad como Wilt Chamberlain, Julius Erving, Allen Iverson se suma ahora una de las caras más visibles de la NBA en los últimos años.

Su llegada a Philadelphia coincide además con uno de los mercados más agresivos del equipo en los últimos años, tras la adición del alero Jaylen Brown proveniente de los Boston Celtics, luego de ser eliminado en los pasados playoffs por su nuevo equipo. El conjunto del río Delaware suma a un curtido alero que promedió 20.9 puntos, 7.2 asistencias y 6.1 rebotes en los 60 encuentros que disputó.

La suma del 'Rey' culmina una plantilla que junto a las llegadas del base Afernee Simons y el ala-pivot Dean Wade, se convierte en uno de los equipos aspirantes a todo en la NBA. Dicha condición le ha sido esquiva en las últimas campañas al equipo dirigido por Nick Nurse, ya que pese a tener muchos jugadores de renombre la franquicia no llega a las Finales desde el año 2001, cuando estaban liderados por Iverson.

El bajo salario de Lebron hace que su ficha encaje perfectamente en el futuro inmediato de los Sixers, que tras este último movimiento sueñan con levantar el trofeo Larry O' Brien de nuevo como en 1967 y 1983. Philadelphia da un golpe sobre la mesa y mira a la cara a los mejores equipos de la liga como los Oklahoma City Thunder, los San Antonio Spurs o los vigentes campeones, los New York Knicks.

El tiempo dirá si esta estos serán los últimos años de James en activo, aunque si reafirma que pese a una inigualable carrera y sus altos salarios en las temporadas anteriores, el chico de Akron sigue manteniendo un espíritu competitivo como en su primer partido en el año 2003.

"No lo hago por dinero, todavía quiero competir"

Lebron James quiso exponer la cuestión detrás de esta decisión a través de su perfil: "Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. No estaba listo para anunciarlo y sabía que necesitaba tiempo para decidir realmente, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido. Fui sincero en aquella última rueda de prensa cuando dije que necesitaba reflexionar y decidir si todavía amo este deporte. Sigo amando este deporte de verdad y tengo más para dar".

El jugador expresó que estas últimas semanas han sido realmente especiales para él, ya que "nunca había tenido la oportunidad de no saber qué hacer y tomarse tiempo de verdad solo para pensar".

"He pasado unos meses increíbles con toda la gente que quiero, tratando de descifrar todo esto. Esta es mi última decisión. No lo hago por dinero. No lo hago por la familia. ¿Por qué juego realmente a estas alturas? Todavía quiero hacer sacrificios. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme al máximo. Todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de experimentar la sensación de ganar otro campeonato", dijo en X.

Por otra parte James considera que "puede ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón" y que está "muy emocionado por contagiar de energía a una nueva afición y comenzar este viaje increíble una última vez".

"Gracias, LA. ¡Miami, te amaré siempre, y el noreste de Ohio siempre será mi hogar!", culminó su mensaje