La reflexión de Pierre Oriola que dispara la ilusión para la selección: "Los jóvenes vienen con mucha hambre"

El próximo partido de clasificación contra Georgia para el Mundial de Qatar 2027 es el principal objetivo de la selección. De ello y otras muchas cuestiones ha hablado nuestro compañero David Camps con el baloncestista español Pierre Oriola.

El internacional español espera un partido exigente ante un equipo "físico" y muy necesitado de ganar para mantener vivas sus opciones de cara a la siguiente fase. "Van a salir fuertes, juegan en casa y seguro que el pabellón estará lleno. Es un partido complicado, no va a ser fácil".

Más allá del encuentro, Oriola puso el foco en el relevo generacional que vive la selección española. Tras varios años marcados por la despedida progresiva de la generación más laureada del baloncesto español, el pívot cree que el futuro invita al optimismo.

"Había miedo por ver qué pasaba con la transición porque veníamos de una época dorada con jugadores que han hecho historia, pero ahora hay esperanza", explicó. En ese sentido, destacó la irrupción de los jóvenes: "Vienen con muchas ganas, con mucha hambre, piden paso y ya lo están demostrando en sus clubes, en la universidad y también cuando vienen aquí. Desde el primer día están comprometidos y enseñan el talento que tienen". Incluso se mostró convencido de que el futuro de la selección será prometedor. "Hay un futuro brillante, o eso espero".

El sueño de estar en Qatar

A sus 33 años, y a punto de cumplir 34, Oriola no esconde que disputar el Mundial sería "un premio y un sueño brutal", aunque prefiere mantener los pies en el suelo. "Soy más de pensar en el día a día", explicó, recordando que las lesiones y los cambios de equipo le han enseñado a centrarse únicamente en el presente. Además, reconoció que la competencia en la selección es enorme. "Lo que depende de mí es intentar ayudar cuando venga a las ventanas y hacer una buena temporada con Manresa".

Fuera de la selección, Oriola también valoró el fichaje de Pedro Martínez por el Real Madrid. El pívot, que coincidió con el técnico tanto en Valencia como en Manresa, no dudó en calificar la operación como "una apuesta ganadora". "Es uno de los mejores entrenadores de Europa. Hace mejores a sus equipos y hace mejores a los jugadores".

Según Oriola, el Real Madrid acierta plenamente con su incorporación tras una temporada sin títulos. "Un club como el Madrid no se puede permitir años en blanco. Intentar cambiar la situación siempre es positivo y creo que aciertan con Pedro".

Elogios para Jaime Pradilla

El internacional español también dedicó grandes elogios a Jaime Pradilla, otro de los nombres propios del mercado. "Es un jugadorazo", afirmó. "Hace unos años era un jugador más limitado a jugar sin balón o cargar el rebote, pero ahora postea, sube el balón, tira de tres, juega de cara y tiene una visión de pase brutal".

Para Oriola, Pradilla se ha convertido en "seguramente el jugador de formación más en forma y más importante que hay ahora mismo en el baloncesto español", por lo que considera que su llegada al Real Madrid también supone "un movimiento de gran nivel".

El enfado de la afición valenciana

Preguntado por la reacción de parte de la afición del Valencia tras las salidas de Pedro Martínez y Jaime Pradilla rumbo al Real Madrid, Oriola defendió que es necesario entender ambas perspectivas. "El aficionado quiere que los buenos estén en su equipo y no quiere que se vayan", explicó, recordando que tanto el entrenador como el jugador han sido figuras muy importantes en los últimos éxitos del club valenciano.