Bombazo en la NBA: Lebron James deja los Lakers tras ocho temporadas y se convierte en agente libre

Después de un anillo, un MVP de las Finales, 382 partidos, 10.223 puntos, 3.093 rebotes y 3.023 asistencias, el ciclo de Lebron James como Laker llega a su fin. El máximo anotador de la historia de la NBA cambiará de equipo por primera vez desde el año 2018, y a sus casi 42 años sigue retumbando los cimientos de toda la liga, ante la posibilidad de que alguna franquicia cuente en sus filas con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

La noticia ha sido revelada por el periodista Shams Charania, que a través de su cuenta en X exponía que no sólo Lebron no pensaba en retirarse; sino que además seguiría haciendo historia en otra franquicia tras defender la camiseta dorada y morada los últimos ocho años.

Ocho años históricos en una de las franquicias más grandes de la NBA

LeBron James ha construido con los Lakers un legado que ya forma parte de la historia grande de la NBA: llegó a Los Ángeles en 2018 y desde entonces ha liderado al equipo hacia el título de 2020, en el que además fue nombrado MVP de las Finales, consolidando su papel como líder absoluto de la franquicia.

Tanto con el dorsal 23 como con el 6, ha sumado otros hitos de peso: La conquista de la primera Copa NBA de 2023, su elección reiterada para el All-Star en todas sus campañas como Laker hasta sus 41 años y una producción estadística sostenida al máximo nivel pese al paso de los años.

En su etapa en Los Ángeles ha superado registros individuales y colectivos, ha seguido ampliando sus cifras hasta situarse entre los máximos anotadores y asistentes de la historia del club, y ha prolongado una carrera que ya lo había convertido en una leyenda antes de aterrizar en California. Su impacto, más allá de los números, ha sido también simbólico: ha devuelto a la franquicia a la cima y ha reforzado una trayectoria que combina títulos, longevidad, liderazgo y una vigencia competitiva excepcional.

La cuenta oficial del equipo expuso en una publicación de despedida: "Siempre estaremos agradecidos por sus ocho años con los Lakers, incluido el título que nos ayudó a conseguir en 2020 bajo las circunstancias más difíciles imaginables y los innumerables récords que batió vistiendo el púrpura y oro".

Además añadieron que le desean lo mejor en el futuro, tanto dentro como fuera de la cancha, y que siempre será una parte muy querida de la familia de los Lakers.

El próximo destino de Lebron: Warriors, un regreso a Cleveland...

Después de hacerse púbica la noticia de que el jugador más grande desde la retirada de Michael Jordan, curiosamente meses antes de que Lebron fuera drafteado como el número uno, podrá negociar un contrato con cualquier equipo de la liga; se repite una circunstancia que se dio en el año 2010. Aquel fue el último año de James con los Cleveland Cavaliers, y su decisión de irse a los Miami Heat fue la ficha de dominó que movió el resto de nombres en el mercado.

Su vinculación con Cleveland, el equipo que lo eligió y que siguió cuando era un niño lo convierte en una elección que cerraría el ciclo que comenzó en 2003. Además se suma que el equipo dirigido por Kenny Atkinson tiene una plantilla llena de pesos pesados de la competición como James Harden o Donovan Mitchell, y la llegada de Lebron podría ser la pieza necesaria para que el equipo llegará por primera vez a unas finales desde que este los liderara en 2018.

Aunque la opción que más está sonando fue revelada por el mencionado periodista, y es su posible llegada a los Golden State Warriors, equipo que venció a James en las Finales tres veces entre 2015 y 2018.

Charania expuso, luego de informar que histórico el ala-pívot defensa de los Warriors Draymond Green rechazaba su último año de contrato con el equipo de San Francisco, que esto le daba a los Warriors tiempo y espacio para "perseguir a Anthony Davis con los Wizards y convencer a James de unirse a Stephen Curry, Green y su antiguo compañero de equipo campeón de los Lakers".

Sea cual sea el destino de Lebron, lo que es seguro es que su nombre estará en lo más alto del Crypto.com Arena junto a grandes nombres del deporte como Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson o Kobe Bryant.