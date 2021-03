Restricciones y horario de toque de queda por comunidad autónoma en España para Semana Santa

Las comunidades autónomas notificaron en el último informe al Ministerio de Sanidad 7.586 nuevos casos de coronavirus, de los que 3.731 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 3.573 registrados el jueves lo que eleva la cifra global de personas infectadas de Covid-19 desde el comienzo de la pandemia en las 3.255.324.

La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue aumentado ligeramente, situándose en los 138,63 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 134,08 notificado el jueves por el departamento dirigido por Carolina Darias. Respecto a los fallecidos por Covid-19, este viernes se han notificado 590 más.

Con esta tendencia al alza en los datos, las Comunidades han mantenido o endurecido las restricciones de cara a la Semana Santa. Conoce aquí cuáles son estos territorios y todas las restricciones y el horario de toque de queda.

Andalucía

Toque de queda y cierre perimetral

En Andalucía se establece el cierre perimetral de la región y a nivel provincial (y el de los municipios con más de 500 casos de incidencia acumulada) y el toque de queda está entre las 23:00 horas hasta las 06:00 horas.

Horario de cierre de hostelería y otros establecimientos similares

El comercio, la hostelería y los servicios cierran a las 22:30 horas salvo en aquellos municipios con una tasa de incidencia acumulada superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Reuniones y aforos

El máximo de miembros en reuniones es de seis personas, salvo en el interior de bares, cafeterías y restaurantes, donde el máximo es cuatro comensales por mesa.

40 municipios con cierre perimetral, 9 con cierre total

Andalucía tiene desde las 00.00 horas de este viernes 26 de marzo un total de 40 municipios con cierre perimetral, nueve de ellos además con suspensión de toda actividad no esencial, por superar este jueves la tasa de 500 y de 1.000 casos de coronavirus Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, de acuerdo con las decisiones adoptadas por los comités territoriales de alerta de salud pública reunidos en las ocho provincias para actualizar las restricciones vigentes por municipios.

Los nueve municipios sin actividad esencial:

Cogollos de Guadix (Granada)

Purullena (Granada)

Doña Mencía (Córdoba)

Pedro Abad ( Córdoba)

Almadén de la Plata (Sevilla)

El Pedroso (Sevilla)

Cambil (Jaén)

Pozo Alcón (Jaén)

Colmenar (Málaga)

Los 31 municipios con cierre perimetral:

Almería:

Adra

Santa Cruz de Marchena

Institución, Alcolea

Turrillas, Bayárcal

Paterna del Río

Córdoba:

Nueva Carteya

Granada:

Chauchina

Cijuela

Cortes de Baza

Cúllar

Fuente Vaqueros

Láchar

Moclín

Moraleda de Zafayona

Zújar

Jaén:

Bedmar

Garcíez

Noalejo

Málaga:

Casabermeja

Montecorto

Sevilla:

Brenes

Cazalla de la Sierra

Constantina

Fuentes de Andalucía

El Garrobo

Los Molares

Montellano

Villanueva del Río

Minas

Paradas

Pilas

Castilla-La Mancha

Toque de queda y cierre perimetral

El toque de queda se establece para esos días desde las 23.00 horas hasta las 7.00 horas y se mantiene el cierre perimetral de la comunidad, salvo en excepciones por causa justificada.

Reuniones de convivientes en espacios privados

Se limita la permanencia de grupos de personas a un máximo de cuatro en espacios públicos cerrados y seis en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes. En espacios privados las reuniones se limitarán a convivientes.

Limite de aforo en lugares de culto

En lugares de culto, se limita la permanencia de personas en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo y en cuanto a lugares de culto en espacios al aire libre se deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del Covid-19, no debiendo superar el número máximo de cien personas.

Castilla y León

Horario de toque de queda y cierre perimetral

El toque de queda en la comunidad seguirá entrando en vigor a las 22:00 de la noche, hasta las 06:00 de la mañana.

La Junta de Castilla y León mantiene el cierre perimetral de la comunidad autónoma. La Delegación del Gobierno ha advertido de que se reforzarán los controles durante los días de Semana Santa.

Límite de aforos y reuniones en lugares privados y públicos

Se limitan las reuniones de grupos en espacios públicos, ya sean estos abiertos o cerrados, a un máximo de cuatro personas, salvo que se trate de convivientes; en espacios privados, las reuniones se limitarán únicamente a convivientes.

En el caso de los establecimientos de hostelería, la Junta recomienda el refuerzo de la ventilación de los espacios interiores y el mensaje de mantener el uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo, evitando asimismo comer de un mismo plato.

Este texto recoge asimismo que la anterior limitación no afectará a la confluencia de personas en dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al público que cuenten con un régimen preventivo y de control autorizado por la autoridad sanitaria (por ejemplo, en el ámbito hostelero, en el que el Acuerdo 76/2020 habilita la permanencia de seis personas máximo por mesa en terraza), y tampoco a las actividades laborales e institucionales ni a aquellas otras en las que se establezcan medidas específicas en la normativa aplicable.

Se permite la celebración de actos religiosos

No se celebrarán eventos masivos de cualquier índole que impliquen aglomeración o concentración de personas. No obstante, se permite la celebración de actos religiosos siempre que cuenten con la autorización prevista en el apartado 3.4 del Acuerdo 76/2020 y teniendo en cuenta que sólo podrá hacerse en recintos acotados, en los que las imágenes permanezcan estáticas y estableciendo por diferentes lugares la entrada y salida del público.

No se podrá superar el tercio del aforo, debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia mínima interpersonal de, al menos, 1,5 metros y el uso obligatorio de mascarilla. Tampoco se podrá consumir alimentos ni bebidas, así como cualquier otra actividad que ocasione no usar la mascarilla por parte del público durante estos eventos, así como en su acceso o salida.

Prohibidos los besos, contacto sobre las imágenes o esculturas religiosas

En todo tipo de celebraciones, tanto religiosas como civiles, no se permitirán las muestras físicas de devoción o tradición (besos, contacto sobre imágenes o esculturas) sustituyéndolas por otras que no conlleven riesgo sanitario.

Aforo en centros comerciales y actividades deportivas

El aforo en centros comerciales como en establecimientos y locales comerciales minoristas será de de un tercio y se debe respetar el horario del toque de queda establecido. Si los centros comerciales disponen de varias plantas el aforo será de un tercio por planta.

El aforo para el deporte en instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos que no sean al aire libre así como para actividad física y deportiva no oficial federada y no federada será de un tercio con un máximo de 6 personas de forma simultánea. Si la actividad es colectiva el máximo de aforo será de 6 personas y un espacio mínimo de 2 por 2 metros por usuario con una distancia mínima de 4 metros entre grupos.

Murcia

Toque de queda

Desde las 22:00 hasta las 6:00 horas. El presidente López Miras ha decidido conveniente mantener el toque de queda actual y descartó desde el primer momento la idea del adelanto a las 20:00h.

Hostelería

El aforo máximo es del 30 por ciento en interior, con prohibición del consumo en barras y la limitación de ocupación de las mesas a un máximo de cuatro personas, salvo convivientes. El aforo de las terrazas y exteriores se permite al cien por cien. En domicilios, las reuniones siguen limitadas a convivientes.

Municipios en nivel extremo

Librilla se mantiene en un nivel extremo pero al ser un municipio de menos de 10.000 habitantes, se eliminan las restricciones de movilidad y para la hostelería, que se equipara al resto de localidades.

El nivel de alerta medio-alto en ocho municipios: San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, Puerto Lumbreras, Caravaca de la Cruz, Cieza, Lorca, Lorquí y Torre Pacheco.

Extremadura

Toque de queda y cierre perimetral

Desde las 23:00 hasta las 6:00 horas. La Junta de Extremadura volverá a reunirse para valorar las medidas en vigor dado el aumento de los contagios en los últimos días.

La comunidad extremeña está cerrada perimetralmente al menos hasta el 9 de abril. Se limita la entrada y salida de los municipios de Lobón y Feria.

Comunidad Valenciana

Toque de queda y cierre perimetral

El toque de queda en la comunidad estará vigente entre las 22:00 horas y las 06:00 horas.

La Generalitat mantendrá la prohibición de entrar y salir de la Comunidad Valenciana hasta después de Semana Santa. En ese sentido, Ximo Puig hizo una llamada a la corresponsabilidad a los ciudadanos y aseguró que "a aquellas personas que siempre han confiado en la Comunitat Valenciana para pasar sus vacaciones que continúen confiando. En Semana Santa no podremos vernos pero si llegamos en condiciones a verano, este será de reencuentro".

Reuniones de 4 personas en lugares públicos

El máximo de personas que se pueden juntar es de cuatro en lugares públicos y las reuniones en domicilios están limitadas a convivientes.

Hostelería y restauración abierta hasta las 18:00h

La hostelería podrá abrir las terrazas al 100% de su aforo y el interior a un tercio, hasta las 18:00 horas y con un máximo permitido de 4 personas por mesa. Todas las personas tendrán que mantener la mascarilla sanitaria mientras no se consuma. Tampoco se permite el servicio de barra.

En el exterior la distancia entre mesas debe ser de 1,5 metros, mientras que en interiores se amplía a dos metros.

Actividades deportivas

Los gimnasios, pabellones, polideportivos, piscinas e instalaciones deportivas tendrán un 30% de aforo. Se permite el ocio educativo en grupos de hasta 10 personas y al límite de 30% del aforo

El aforo en ceremonias será de un tercio de la capacidad del recinto.

Aragón

Toque de queda y cierre perimetral

Mantendrá vigente las restricciones actuales en la comunidad. En estos momentos, en Aragón el cierre de la actividad no esencial se produce a las 22:00 y el toque de queda comienza a las 23:00 y se prolonga hasta las 6:00. Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de Aragón hasta las 24.00 del 9 de abril de 2021.

Actividades no esenciales

De lunes a domingo se puede abrir hasta las 22.00 en todo Aragón. En la hostelería se permite un ocupación de 100% en terraza y 30% en interior con cuatro personas por mesa como máximo en el interior y seis personas como máximo en las terrazas.Como curiosidad se prohíbe fumar en las terrazas.

Aforo máximo del 25% en el comercio. En establecimientos de venta de alimentos, el 50%.

Medidas sobre el ocio

En parques infantiles el horario recomendado es de 8h hasta las 20h. Los espectaculos cultrales tendrán un 50% del aforo, bibliotecas un 25% y museos un 50%.

Deporte

En gimnasios habrá un 30% del aforo máximo mientrs que en el exterior se puede practicar deporte con grupos de personas de máximo de 30 personas.

Cataluña

Toque de queda y cierre perimetral

Desde las 22:00 hasta las 6:00 horas. En Cataluña no contemplan el toque de queda a las 20:00h y se suman así a otras comunidades que se niegan a esa propuesta de Sanidad. Alba Vergés, consejera de salud de Cataluña ha descartado avanzar el toque de queda y mantienen las restricciones vigentes durante la Semana Santa.

La comunidad estará cerrada perimetralmente durante Semana Santa pero se permite viajar ente comarcas solo con la burbuja de convivientes

Reuniones de convivientes en espacios privados

Se limita la permanencia de grupos de personas a un máximo de cuatro en espacios públicos cerrados y seis en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes. En espacios privados las reuniones se limitarán a convivientes.

Limite de aforo en lugares públicos

La Generalitat mantiene que todos los comercios no esenciales de más de 800 metros cuadrados (limitando la superficie de venta a 800 m2) puedan abrir todos los días, incluido el fin de semana. Eso sí, el aforo permitido sigue siendo del 30%. Se mantiene el 50% del aforo para teatros, cines, bibliotecas y museos. La novedad es que se permiten galas, ceremonias de premios y festivales. También se autorizan las actividades de cultura popular, con limitaciones y público sentado.

Los restaurantes y bares seguirán abriendo desde las 7:30h de la mañana hasta las 17h de forma ininterrumpida. Podrán servir a domicilio hasta las 23h. En las terrazas, con un 100% de aforo y en el interior, con un 30%. En las mesas, un máximo de 4 personas o el grupo de convivencia. Las salas de juego y los casinos pueden acoger a un máximo de 250 personas si se garantizan las condiciones de ventilación reforzada.

Cantabria

Toque de queda y cierre perimetral

El Boletín Oficial de Cantabria publica el decreto del presidente de Cantabria que amplía hasta las 00.00 horas del 16 de abril la limitación de la libertad de circulación en horario nocturno entre las 23.00 y las 6.00 horas, y la entrada y salida de la Comunidad.

Limitación número de personas reunidas

Del 26 de marzo al 9 de abril se restringirá a cuatro en espacios cerrados, seis en espacios abiertos y solo convivientes en lugares privados.mSanidad recomendará que en las reuniones no se junten personas pertenecientes a más de dos núcleos de convivencia.

Hostelería

Se adapta el horario de cierre de los establecimientos abiertos al público, que queda fijado a las 22.30 horas y no podrán admitir nuevos clientes o usuarios a partir de las 22.00 horas.

Quedan exceptuados de esta limitación horaria los centros, servicios y establecimientos sanitarios, las oficinas de farmacia, los servicios de urgencia de centros de atención veterinaria, los centros residenciales de servicios sociales y las gasolineras o estaciones de servicio.

La posibilidad de consumir dentro de los locales de hostelería hasta un tercio del aforo establecido y exigiéndose además medidas de ventilación. Para facilitar el cálculo de este aforo debe publicarse en lugar visible al público el máximo de personas que pueden ocupar el local de acuerdo con la licencia o autorización concedida.

Deporte

En las instalaciones y centros deportivos la resolución señala que podrá realizarse actividad física en grupos de hasta 6 personas, salvo que se trate de convivientes, por sala o zona de actividades, sin contacto físico, y siempre que en dicha sala o zona se respete el aforo máximo de una persona por cada 4 metros cuadrados y se mantengan las restantes medidas de prevención. Además, las instalaciones y centros deportivos no podrán sobrepasar el 50 por ciento del aforo máximo permitido para la totalidad de sus instalaciones.

Ocio, Cultura y Eventos

En el caso de las bibliotecas y los museos se señala como aforo máximo el 75 por ciento, igual que en los cines, teatros, auditorios, circos de carpa o espectáculos similares. En el resto de recintos culturales la actividad se limitará hasta el 75 por ciento del aforo autorizado sin que éste sobrepase las 300 personas.

Los centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios limitarán su aforo al 75 por ciento y al 50 por ciento si las atracciones están en lugares cerrados.

Los congresos, encuentros, conferencias y seminarios no podrán superar el aforo del 50 por ciento, con un máximo de 30 asistentes. Podrá impartirse formación de manera presencial por las academias, autoescuelas y otras entidades de formación siempre que se respete la distancia interpersonal de 1,5 metros y no se supere el 50 por ciento del aforo máximo permitido.

Culto

Las medidas dictadas por la Consejería de Sanidad se complementan con el decreto del presidente del Gobierno que afecta a la capacidad de los lugares de culto, señalándose que el aforo máximo para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos en lugares de culto se limita a un 50% en espacios cerrados, siempre aplicando las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

Playas y parques

Se prohíbe la realización de actividades en playas o parques desde las 20 horas hasta las 8 horas.

Navarra

Toque de queda y limitaciones

Limitación a un máximo de 6 personas en las reuniones en ámbitos públicos abiertos, a 4 personas en el interior de locales públicos, y a única unidad de convivencia en los encuentros privados. Se mantiene también el cierre perimetral de la Comunidad Foral y el toque de queda entre las 23:00 horas y las 06:00 horas.

Nuevas restricciones

Así, el interior de la hostelería, que hasta ahora tenía un aforo en el interior del 30%, quedaría cerrado, pero las terrazas podrán seguir abiertas al cien por cien. Se podrá autorizar la apertura de forma excepcional del interior de determinados locales que tengan servicio de restauración para trabajadores del transporte de viajeros o de mercancías acreditados.

No se podrá fumar en las terrazas a no ser que esté garantizada la distancia de 2 metros de otras personas. Hay que recordar que está prohibido fumar en movimiento.

Las nuevas restricciones incluyen la reducción de aforos de las grandes superficies, que pasarán del 40% al 30%, y el cierre de bingos, salas de juego y salones recreativos. No se podrá permanecer en las zonas comunes, ni hacer uso de las zonas recreativas. El pequeño comercio permanecerá a un 50% de aforo máximo.

La Rioja

Toque de queda y cierre perimetral

El toque de queda nocturno comienza a las 23 horas y se prolonga hasta las 5 de la madrugada. El Gobierno regional de La Rioja aplica el cierre perimetral de la comunidad hasta el 9 de abril. El lunes se levanta el cierre entre municipios pero se mantiene el cierre de la Comunidad.

Hostelería

Por otra parte, lo establecimientos de restauración y hostelería podrán abrir con un aforo máximo del 30 % en el interior y del 75 % en las terrazas, sin consumo en barra, con apertura autorizada hasta las 23.00. Las reuniones podrán ser de cuatro personas en el interior y seis en el exterior. En domicilios solo se permitirán reuniones entre convivientes o personas que viven solas con un único núcleo de convivencia.

Galicia

Toque de queda

Desde las 22:00 hasta las 6:00 horas. El presidente Núñez Feijóo mantendrá el toque de queda durante la Semana Santa aunque el próximo 29 de marzo se reunirá el Consejo de Gobierno para valorar posibles modificaciones.

Restricciones en función del riesgo

Riesgo extremo:

En este nivel se encuentran aquellos municipios que superen los 500 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Son los muncipios de Maside y Beade que tendrán que mantener un cierre total de hostelería y cierre perimetral municipal las reuniones podrán ser solo de convivientes.

Riesgo alto:

En el nivel de riesgo alto están Vilardevós, Ortigueira, Abegondo, Neda, O Saviñao, Sanxenxo y Baiona. Reuniones de hasta seis personas no convivientes en exterior y cuatro en interior. Apertura de la hostelería: 50% terrazas hasta 21:00 horas.

Riesgo medio:

En los que estén por debajo de los 250 casos por 100.000 habitantes y por encima de 150: Boimorto, O Carballiño, Ribadavia, Xinzo de Limia, Bergondo, Culleredo, Ponteceso, Arteixo, A Coruña, A Laracha, Betanzos, Camariñas, Laxe, Valdoviño, Coles, Soutomaior, Cangas, Sober y Pantón. Podrá abrir la hostelería hasta las 21:00 horas un 30% en interior y un 50% en terraza. Las reuniones serán de seis personas en el exterior y cuatro en interior.

Riesgo bajo:

Todos los municipios gallegos con una incidencia por debajo de 150. Podrá abrir la hostelería hasta las 21:00 horas un 50% en interior y un 75% en terraza

Reuniones de hasta seis personas no convivientes en exterior y cuatro en interior. Podrán moverse al resto de municipios salvo a los de riesgo extremo

Madrid

Toque de queda y cierre perimetral

El toque de queda implementado en la Comunidad de Madrid desde hace varias semanas permanece inamovible desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas y así seguirá hasta el 9 de abril.

La Comunidad de Madrid permanecerá cerrada perimetralmente desde este viernes hasta el próximo 9 de abril. El cierre perimetral está sujeto a las excepciones del decreto de estado de alarma del pasado 25 de octubre, como acudir al trabajo o al médico y la realización de exámenes, ente otras.

Solo pueden abrir en horario nocturno las farmacias, establecimientos médicos, veterinarios, gasolineras y aquellos que presten servicios imprescindibles e inaplazables.

Zonas básicas en confinamiento

Así mismo, hasta el 29 de marzo hay limitaciones de movilidad en Morata de Tajuña y hasta el 5 de abril en Chamartín (Núñez Morgado), Fuencarral-El Pardo (Virgen de Begoña), Majadahonda (Valle de la Oliva) y Navacerrada.

Prohibidas las reuniones de no convivientes en domicilios

Además, las reuniones de no convivientes en domicilios y espacios cerrados siguen estando prohibidas, con la excepción del cuidado de personas menores o vulnerables o parejas y matrimonios que vivan en domicilios distintos o las personas que viven solas, que podrán reunirse con una única unidad de convivencia.

Aforo en terrazas y ocio

En cuanto al aforo máximo en los locales, en los interiores sigue siendo cuatro el número máximo de comensales por mesa, mientras que en las terrazas permanece el máximo de seis personas por mesa.

El aforo en el interior de la hostelería, centros deportivos cubiertos, casinos, tablaos, velatorios, bodas, lugares de culto y los espacios de ocio en centros comerciales es de un 50%. En terrazas, comercios, parques comerciales, centros privados de enseñanza no reglada, centros de formación, cines, teatros, museos, mercadillos, academias y autoescuelas

Los establecimientos de hostelería y restauración deberán cerrar, como máximo, a las 23:00 horas, no pudiendo en ningún caso admitir nuevos clientes para consumir en el establecimiento a partir de las 22:00 horas. Se podrán realizar servicios de entrega a domicilio hasta las 24h.

Mascarilla obligatoria en hostelería

El uso de la mascarilla es obligatorio tanto en el interior como en el exterior de los locales de hostelería durante todo el tiempo que se permanezca en su interior. Tan sólo se podrá retirar en el momento de comer o beber.

Aforo en zonas básicas

En las zonas básicas con restricciones el aforo en los lugares de culto es del 30 % y del 50 % en academias, autoescuelas y actividades deportivas en el interior. Las actividades deportivas en el exterior el aforo es del 60 %.

Asturias

Desde las 22:00 hasta las 6:00 horas. El principado no tiene intención de cambiar el horario del toque de queda por el momento. Hay cierre perimetral en la Región y permanece cerrado el municipio de Siero.

Reuniones

Las reuniones en Asturias se limitan a un máximo de 6 personas en espacios públicos abiertos (con la excepción de convivientes) y de cuatro en zonas públicas cerradas, como bares y restaurantes, incluidas las terrazas. En espacios privados solo pueden reunirse los convivientes.

Horario hostelería

El horario de cierre de bares y restaurantes se mantiene a las 20 horas y los establecimientos de alimentación hasta las 21 horas. El comercio dejará de admitir clientes a partir de las 19.30.

Baleares

Cierre perimetral y toque de queda

Los viajeros que lleguen a Baleares se les exige una PCR negativa y rellenar un formulario de control sanitario y se permite la movilidad entre las islas. Hasta el 11 de abril, se mantiene el toque de queda entre las 22 h y las 6 de la mañana.

Reuniones sociales

Entre los días 26 de marzo y 11 de abril, solo podrán reunirse personas convivientes salvo las excepciones contempladas por necesidad.

Hostelería

El interior de bares y restaurantes permanecerá cerrado hasta el 11 de abril. Quedan prohibidas las barras. Se continúa permitiendo el servicio a terrazas, que tendrán que dejar de servir a las 17 horas, con un aforo del 50 % y un máximo de 4 comensales de dos núcleos de convivencia diferentes.

Aforo en comercio y ocio

El pequeño comercio podrá tener aforo del 50 % al 75 %, y se mantiene el cierre a las 20 horas, salvo las gasolineras y establecimientos dedicados al comercio esencial.

Se mantiene el aforo del 50% para teatros y auditorios y se incrementa al 50% lo de los ‘espacios similares’, con un máximo de 200 personas en espacios cerrados interiores y 400 en exteriores.

Las playas permanecen abiertas a un grupo máximo de seis persones con uso obligatorio de mascarilla. Cerrarán por las noches. Los lugares de culto tendrán un aforo máximo del 50%.

Canarias

Toque de queda y limitación de movilidad

Desde las 22:00 hasta las 6:00 horas en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Desde las 23.00 hasta las 6:00 horas en Lanzarote. Desde las 0:00 a las 6:00 horas en La Gomera, La Palma y El Hierro.

Limitación de la libertad de circulación en horario nocturno, en las islas en nivel de alerta 1 será desde las 23:00 a las 6:00 horas, y en el resto de niveles, entre las 22:00 y las 6:00 horas.

Ostelería

En nivel de alerta 1 no se podrá superar el 75% del aforo autorizado en los interiores. La ocupación máxima por mesa será de 4 personas, tanto en espacios exteriores como interiores o en barra. El cierre al público del establecimiento será antes de las 23.00 horas.

En el nivel de alerta 2 no se podrá superar el 75% del aforo autorizado en terrazas al aire libre y el 50% en espacios interiores.

Lugares de culto

Respecto a los lugares de culto religioso, se podrán llevar a cabo si se garantiza la distancia de seguridad interpersonal entre no convivientes y el uso obligatorio de la mascarilla.

Condiciones de ocio

Los espectáculos públicos (actividades recreativas, de ocio y deportes) sólo podrán celebrarse en aquellas islas que se encuentren en situación de baja transmisión, es decir con el nivel de alerta 1.

País Vasco

Toque de queda y cierre perimetral

El toque de queda se mantiene vigente entre las 22.00 y las 6.00 horas, tal y como hasta ahora.

Se mantiene el cierre perimetral de la Comunidad. Además, a partir del lunes, quedarán confinadas las localidades con más de 400 casos por 100.000 habitantes.

Hostelería y comercios

Los establecimientos de hostelería deberán cerrar a las 20.00 horas. En aquellos municipios con más de 400 casos por 100.000 habitantes, los bares y restaurantes tendrán que modificar su horario a dos franjas: de 06:30 a 9:30 horas de la mañana; y de 13:00 y a 16:30 horas. Estos locales podrán servir en terrazas hasta las 20.00 horas.

El aforo en establecimientos comerciales será del 60% en los mayores de 150 metros cuadrados y de 40% en los que sean más pequeños.

Ceuta

Solo se permite viajar por causas estrictamente necesarias y justificadas "como temas médicos, educativos, laborales o de fuerza mayor", está prohibida la movilidad nocturna entre las 22.00 horas y las 6.00 horas y se limita a dos personas los encuentros sociales, salvo convivientes.

Melilla

Desde las 22:00 hasta las 6:00 horas. El Gobierno de Melilla mantiene el mismo horario para restringir la movilidad sin causa justificada