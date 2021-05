Fernando Simón confiesa su agotamiento y "ganas de dejarlo"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido a pregunta de Onda Cero que tiene "muchas ganas de dejar esta rutina, muchas, y creo que volver a la normalidad a mí me costará probablemente más que a mucha gente" y ha añadido que espera que la gente se olvide pronto de él, aunque ha recalcado que seguirá en su puesto hasta que sea necesario.

"La gente es muy agradable, pero no deja de ser pesado pararte cada poquito rato a hablar con alguien. A veces me pienso dos veces salir a la calle porque acabo no haciendo lo que iba a hacer por entretenerme mucho con mucha gente", ha explicado el epidemiólogo que se ha convertido en una de las figuras más reconocibles de España.

"Si estando aquí ayudo, aquí estaré"

Simón ha asegurado que "tampoco ha sido tan duro y no ha sido tan grave" este tiempo al frente del CCAES durante la pandemia, en el que seguirá si ello sirve para que el foco se ponga "donde tiene que estar", que es la evolución y control: "Si el que yo esté aquí ayuda, estaré mientras sea necesario, pero tengo ganas de dejarlo", ha añadido.

Cree que estamos cerca del momento en el que nos tengamos que empezar a preocupar más por una buena cobertura vacunal que por la incidencia acumulada y ahí es dónde hay que poner el foco. "A mí me gustaría que fuera pronto pero no depende exclusivamente de mí, hay gente que decide cómo se tiene que comunicar y yo estoy dispuesto a seguir sus indicaciones, por lo que saldré mientras sea necesario, pero es cierto que me apetece dejarlo ya", ha finalizado.

Las críticas recibidas y las vacaciones en Portugal

Hace unas semanas estuvo con Jordi Évole y aseguró que solo en dos ocasiones le ha afectado algún comentario que le hayan hecho: "Mucha gente me para por la calle. Creo que solo dos me han dicho algo un poco desagradable. No siento que en la población haya esa polarización política sobre mí. Es algo que ha sucedido más en los medios".

Otro de los momentos de mayor ruido en torno a su figura fue cuando se marchó de vacaciones a Portugal. En una rueda de prensa le preguntaron y quiso zanjar el asunto: "Respecto a mis vacaciones me vas a disculpar pero eso es mi vida personal y me parece, lo siento, de mal gusto que lo hayas sacado en una reunión donde estamos hablando de aspectos técnicos. Si la gente es medianamente razonable, yo solo he visto una foto, si la gente es medianamente razonable valorará lo que tenga que valorar", añadió Simón poniéndome fin a dicha cuestión".

Simón fue criticado por marcharse de vacaciones con una subida de los datos de la pandemia en España y tras las recomendaciones de Sanidad de no viajar si no era necesario.