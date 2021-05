Reino Unido insta a los británicos a no viajar a España: "No cumple los criterios"

LEER MÁS España reabre el turismo a viajeros de países seguros fuera de la Unión Europea

La secretaria de Estado de Empresa del Reino Unido, Anne-Marie Trevelyan, ha instado este lunes a los ciudadanos británicos a que no viajen a España, salvo que se trate de una emergencia. Este mismo lunes, el Gobierno español había anunciado la apertura de las fronteras sin restricciones para los visitantes de este país y otros de los considerados "seguros" fuera de la Unión Europea.

Según ha explicado Trevelyan en Sky News, el primer ministro británico, Boris Johnson, "ha sido claro" en su negativa a los viajes de ocio o vacaciones a destinos incluidos en la lista ámbar del Gobierno británico, entre los que destacan países como España, Francia o Italia.

El semáforo Covid de países establecido en Reino Unido recoge que aquellos territorios en "verde" o con baja incidencia están exentos de cuarentena, mientras que los viajeros a países en "ámbar" deben aislarse diez días y hacerse un mínimo de dos pruebas diagnósticas a su regreso al Reino Unido. Además, los destinos en "rojo" requieren hacer cuarentena en un hotel.

Trevelyan ha asegurado que, en estos momentos, "los países en ámbar –como España– no cumplen los criterios establecidos por nuestros científicos para pasar a ser verdes", aunque no descartó que esta situación cambiara "a su debido tiempo". "La recomendación sigue siendo que no vayan a no ser que sea imprescindible, y recuerden que, si van, deberán hacer una cuarentena de diez días y eso será supervisado", ha aclarado.

Sin embargo, el secretario de Estado de Turismo del Gobierno español, Fernando Valdés, señaló en Sky News que confía en que, gracias al avance de la vacunación y la baja incidencia del virus en parte de su territorio, España pueda ser añadida a la lista verde en la próxima revisión de Londres, a principios de junio. Además, insistió en que algunos destinos turísticos "muy queridos" por los veraneantes británicos, como "las islas Baleares, la Costa Blanca o Málaga", tienen niveles de contagio similares a los del Reino Unido.

Británicos, los extranjeros que más visitan España

Los británicos son los extranjeros que más visitan España, según datos del 2019, donde, de los 83,7 millones de turistas que vinieron a este país, 18,1 millones eran británicos, que viajaron sobre todo a las Islas Baleares, Islas Canarias, Valencia y la Costa del Sol, en Andalucía.