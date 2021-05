Fernando Simón pide una rebaja de la "euforia" con la apertura de España al turismo

Fernando Simón, director del CCAES, ha comparecido en rueda de prensa y ha hablado de una estabilización de los datos de la epidemia tras varias semanas de descenso. Ha indicado que este frenazo no significa que no sigan descendiendo pero sí lo hace de una manera más lenta, algo que puede estar motivado por la relajación de restricciones tras el fin del estado de alarma.

Sí prevé que las próximas semanas continúe la tendencia a la baja, manteniendo una cifra de fallecidos entre 30 y 40, aunque ha reconocido que le preocupa la ocupación en las UCI que sigue siendo alta, en concreto del 16,71 por ciento.

Además, Simón ha recordado a los vacunados que deben seguir manteniendo la precaución ya que "uno de cada 10 vacunados todavía puede infectarse. Todavía hay riesgos que no podemos eliminar hasta que tengamos poblaciones vacunadas mayores de las que tenemos".

"Rebajar la euforia con la llegada de turistas"

Tras la eliminación de las restricciones para viajar desde Reino Unido a España, Fernando Simón ha valorado que es un país en el que ahora mismo hay una incidencia muy baja (menor de 50) y que pueden primar otros criterios además de los sanitarios pero ha manifestado queYo, como técnico, preferiría que se dijera en voz baja".

Un Fernando Simón que ha revelado su agotamiento después de tantos meses de trabajo con la pandemia: "Tengo muchas ganas de finalizar esta rutina. Volver a la normalidad me costará más que al resto de la gente. La gente es muy agradable pero no deja de ser un poco pesado que te paren cada poco. A veces me pienso si salir en la calle. El foco se tiene que poner el control en la epidemia, a mí me vale. Creo que dentro de poco tendremos que dejar de pensar tanto en la incidencia y sí en conseguir una cobertura de vacunación muy alta".

Datos del coronavirus

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 11.067 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana, 1.017 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son similares a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 11.061 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.647.520 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 129,41, frente a 135,77 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 61.407 positivos.

En el informe de este lunes se han añadido 91 nuevos fallecimientos, en comparación con 93 el lunes pasado.