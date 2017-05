¿Qué consecuencias tiene la moda de las dietas sin gluten en personas no celíacas y en las que sí lo son?

Hablamos del gluten , una sustancia muy habitual en nuestra dieta y dañina para aquellas personas que sufren celiaquía. En los últimos tiempos ha surgido una moda la moda que consiste en prescindir del gluten en nuestra dieta , incluso en personas que no sufren esta condición. Lo analizamos con Olga Cuesta , presidenta de la Asociación Catalana de Celiacos y con Cleo Pérez Portabella , portavoz de la Academia Española de Nutrición y Dietética.

Nos revelan la banalización que puede suponer esta moda para la rigurosidad en dar una comida libre de gluten al 100%. Esto significa que al conocer esta tendencia, los productores de alimento no son tan rigurosos con respecto a no incluir gluten en los productos. “Esta banalización nos lleva a que un 40% de los celíacos no hacen correctamente la dieta sin saberlo”, señala Cuesta.

Recalcan la falsa creencia popular de que prescindir del gluten en la dieta es saludable. Hablan de la ‘atrofia vellositaria parcial’, una condición que se puede desencadenar al excluir esta proteína de nuestra dieta: “Si tú no activas tus vellosidades para que digieran bien el gluten, al final se atrofian”, manifiesta Portabella.

“No solo no comporta beneficios, sino que incluso puede causar problemas cardiovasculares”, explica la portavoz de la Academia Española de Nutrición y Dietética.

Además, hablan del "brutal coste" que supone la compra de productos sin gluten para los celíacos.