Surrealista momento en el Congreso: dos activistas del Sindicatos de Inquilinas desalojadas tras interrumpir y tirar panfletos

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha ordenado desalojar del hemiciclo a dos activistas del Sindicato de Inquilinas que han pedido a gritos desde la tribuna de invitados que se baje el "precio de los alquileres" y han tirado octavillas a favor de la aprobación del decreto ley de vivienda que se votará en el Pleno la próxima semana.

El incidente ha tenido lugar al inicio de la sesión plenaria, cuando se debatía una proposición de ley del PP con medidas sobre vivienda. Mientras hablaba la diputada 'popular' María Soledad Cruz-Guzmán, una de las jóvenes ha gritado "pase lo que pase, hay que bajar el precio de los alquileres".

"No pueden alterar el orden", le ha advertido Armengol, quien ha ordenado el desalojo de las dos activistas. Antes de abandonar la tribuna de invitados, una de ellas ha lanzado los pasquines en los que se podía leer: "Diputados, el día 28, ¿de qué lado vais a estar, de las vecinas o de los rentistas?".

Nuevo Plan de Vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado de manera definitiva el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que supondrá una movilización de 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años -el triple que el plan anterior- y garantizará que todas las viviendas construidas o impulsadas a través de dicho Plan no puedan perder jamás su calificación y ser vendidas o enajenadas del parque público.

"Garantizamos que ni un euro de esta financiación que ponemos encima de la mesa va a ir dirigida a la especulación", aseveró la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que afirmó que este Plan Estatal nace con el mandato claro de ampliar el parque público de vivienda "para siempre" y que este se convierta en el 'quinto pilar' del Estado del bienestar.