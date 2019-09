El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, asegura en Más de uno que no sabe si finalmente habrá investidura, aunque reconoce que harán todo lo posible para conseguirlo. Además, explica que no entiende que Podemos no quiera pasar de la agitación callejera a formar parte de un proyecto de gobierno y evita felicitar a Vox tras denunciar que la delegación de Irán rechazaba dar la mano a las mujeres del Congreso.