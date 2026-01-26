Conocer los cambios de tendencia es clave para avanzarnos a las necesidades de los ciudadanos en materia de movilidad

LEER MÁS El Barómetro de la Nueva Movilidad

Para ello, la entidad desarrolla un seguimiento continuo de los hábitos en Madrid y Barcelona a través de más de 15.000 encuestas anuales, que permiten conocer cómo evolucionan las tendencias y el impacto de nuevos servicios en la movilidad urbana.

Movilidad cambiante

La movilidad en grandes ciudades como Barcelona y Madrid ha cambiado con el paso del tiempo adaptándose a las necesidades de sus ciudadanos. De una movilidad muy pendular, del trabajo a casa y de casa al trabajo, se ha pasado a una movilidad cotidiana que incluye más actividades. Todo ello implica que cada vez sea más difícil que un único modo de desplazarnos de respuesta a todas estas necesidades, con lo que vamos hacia un modelo en el que combinar varios medios de transporte es cada vez más habitual.

Así nos lo ha explicado Jordi Casas, coordinador del Mobility Institute del RACC insistiendo en la importancia de analizar y monitorizar todos estos cambios de tendencia para que los sectores que forman parte de la movilidad puedan adaptarse y avanzarse a las necesidades de sus clientes en un entorno tan cambiante.

Retos de movilidad

Como cualquier otro sector, el de la movilidad afronta desafíos propios de su ámbito, como la creciente electrificación del transporte y la necesidad de desplegar una red de puntos de recarga suficiente para impulsar su adopción, la necesidad de mejorar la financiación del transporte público, o cómo mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades.

A estos retos se suman los derivados de los cambios sociales y económicos, con ciudades cada vez más densas, una población progresivamente envejecida y crisis como la de la vivienda. Según explica Casas, retos que afectan al día a día de los ciudadanos y a los que el sector ha de hacer frente de forma urgente.

Todo ello bajo un denominador común: la sostenibilidad, entendida no solo en su vertiente ambiental, sino también económica y social, garantizando servicios rentables, resilientes y sostenibles en el tiempo.

Tendencias que se van consolidando

El Mobility Institute publica informes periódicos para dar una visión general de como evoluciona la sociedad en sus desplazamientos y así permitir a sus miembros tener una visión más informada sobre la movilidad en grandes ciudades.

Aunque estos datos ofrecen la posibilidad de avanzarse a las necesidades de la población en materia de movilidad, hacer predicciones de futuro es complicado. Así lo asegura Casas, que, sin embargo, cree que hay tendencias que se van consolidando.

Una de ellas es la multimodalidad, es decir, el uso de más de un modo de transporte para desplazarse por las ciudades en función de las necesidades de los usuarios.

Y como pasa en muchos otros sectores, otra de las tendencias que se están consolidando es la digitalización. En el sector de la movilidad, esta digitalización permite, por un lado, planificar, diseñar y operar servicios de movilidad de forma más eficiente y por otro, ofrecer al usuario una experiencia más completa, conectada, simple y ágil.