Paco Jémez: "El Rayo debe solucionar sus problemas internos porque es un club señor"

Paco Jémez contó en El Transistor cómo ha afrontado esta última temporada. “Este año quise estar con la familia. Aunque tuve alguna oferta, preferí no meterme en ningún equipo y ver fútbol desde fuera para seguir aprendiendo. Ahora tengo ganas de entrenar y volver a los banquillos”, confesó. También negó el rumor de que vaya a ser el próximo seleccionador de Guatelama: “No tengo ninguna relación directa con la Federación de Guatemala”.

El que fuera técnico de Rayo y Granada entre otros, no descarta entrenar a un equipo extranjero, aunque prefiere el fútbol español. “Me gusta entrenar en España, pero valoro mucho también el hecho de salir fuera. El mercado de fuera se está moviendo más, esta misma tarde me han llamado para un proyecto de Sudamérica. Si puedo elegir me gustaría entrenar en España pero no me cierro a trabajar fuera, siempre que de trabaje bien y sea un proyecto bonito”, explicó.

"LaLiga vale menos sin Messi"

Sobre la posible salida de Mbappé del PSG dirección al Madrid, opinó que la experiencia le hace ver que "las pataletas del principio luego se calman. No se en qué posición está Mbappé, si está forzando su situación para salir o quiere cumplir el año que le queda de contrato”. También habló sobre la marcha de Messi de la entidad azulgrana: “Si Messi no está en el Barça es porque al club le ha sido totalmente imposible renovarle. LaLiga sabe que se ha pegado un tiro en el pie porque la competición sin Messi vale menos".

Tras la marcha del astro argentino, Paco Jémez tiene claro quién es la nueva referencia del campeonato español. “Benzema es el más contrastado. Indudablemente es el emblema de LaLiga, de los cinco mejores delanteros del mundo. Creo que ahora el jugador más mediático y representativo de nuestra liga es Benzema”, subrayó.

También se alegró por la vuelta del Rayo, al que dirigió durante cinco temporadas, a la máxima categoría del fútbol nacional. “Me alegro de que el Rayo vuelva a Primera y que sus aficionados puedan disfrutar de esta categoría, ojalá que sea por muchas temporadas. Deben solucionar sus problemas porque es un club señor y tienen que tener sus cosas en orden como cualquier equipo de Primera", puntualizó sobre la delicada situación que pasa el primer equipo femenino de la entidad vallecana.