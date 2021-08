El Sanedrín: "El Real Madrid no puede permitirse afrontar esta temporada sin Mbappé"

A tan solo 12 días del cierre del mercado de fichajes, los últimos acontecimientos hacen indicar que la llegada del astro francés al Real Madrid sea inminente. A las declaraciones de Kroos donde lo dejaba caer y la publicación de Benzema en Instagram, se ha unido la reunión del propio Mbappé de este con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi al que le ha trasladado que no quiere renovar su contrato y su deseo de jugar en la capital española.

El movimiento que tanto esperaban desde la entidad de Concha Espina ya se ha producido y ahora solo falta saber la reacción del emir de Qatar y la posibilidad de iniciar las negociaciones. ¿Jugará el astro francés en la capital española a partir del 1 de septiembre? Edu García, Látigo Serrano y Alberto Pereiro dan las claves en El Transistor.

Para Edu García, el gran desencadenante para el fichaje del delantero galo por la entidad blanca ha sido la incorporación de Leo Messi al PSG. "Mbappé se siente una perla en París pero la llegada de Messi, que arrasa con todo, no será así. Claramente puede facilitar su salida". Además, resalta que "el Real Madrid no puede permitirse afrontar la temporada 2021-22" sin el jugador.

Látigo Serrano asegura que Florentino Pérez se siente en deuda con Mbappé "por la presión que está soportando". Además, David Alonso hace un repaso de lo que opina la prensa francesa sobre el caso Mbappé. "Si la UEFA fuera un organismo medianamente serio, el PSG estaría en la obligación de vender a Mbappé", cuentan.