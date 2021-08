El Sanedrín: ¿Ha podido Laporta hacer más para evitar la salida de Messi?

Leo Messi ha explicado este domingo en las instalaciones del FC Barcelona su versión de la salida del equipo blaugrana tras no poder rubricar un acuerdo que parecía hecho.

Comentamos en El Transistor cómo ha sido la despedida del argentino con Alfredo Martínez, Misterchip y Miguel Venegas.

"Ha sido un día muy emotivo, muy triste para el barcelonismo. Ver las lágrimas de un jugador que parecía de hierro hoy se quebraba nada más comenzar", dice Alfredo Martínez. Además, el periodista opina que "da la sensación de que desde la junta directiva no han hecho todo lo posible". Añade que en las respuestas de Messi hay algunos silencios que denotan "decepción". "Da la sensación de que Laporta ha sacrificado a Messi por la Superliga", sostiene.

Por su parte, Misterchip considera que Laporta tuvo que ser "más cauteloso": "Le llevó a la presidencia una lona y prometer que iba a renovar a Messi".

"Me gustaría ver un careo entre Laporta y Messi en el que ninguno de los dos pudiese mentir. Me da la impresión de que los dos nos han contado parte de la realidad y otra pequeña parte la han escondido para no quedar como culpables", declara Miguel Venegas.

La salida de Messi desde Argentina

Carlos Ares, periodista residente en Argentina, cuenta cómo se ha vivido la salida de Messi del Barcelona en el país. "He percibido una emoción compartida como nunca había visto. No hubo otra noticia que yo recuerde que haya provocado esta emoción unánime", dice.

"Se ha confirmado lo que nadie quería escuchar porque hasta hoy se dudaba de que pudiese ser verdad su salida del Barcelona. Es el fin de una era futbolística y que está afectando al fútbol argentino", manifiesta.

¿Messi, más cerca del PSG?

El futuro del argentino se enfoca hacia el PSG. "En el PSG tienen muy claro que les caben todos los jugadores. La próxima vez que puedan sancionarles es dentro de tres años. Lo que ellos quieren es ganar la Champions y si en tres años les sancionan les habrá merecido la pena", comenta Venegas.

Alfredo Martínez asegura que si Messi se va al PSG y Mbappé al Real Madrid "nadie en Barcelona lo va a poder comprender".