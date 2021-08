Mbappé-Real Madrid: Horas claves para el fichaje del francés por el conjunto blanco

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid cada vez está más cerca. Los últimos acontecimientos hacen indicar que la llegada del astro francés al club dirigido por Florentino Pérez sea prácticamente inminente.

Toni Kroos ya lo dejó caer este miércoles en el podcast que comparte con su hermano: "Quizá un jugador de París se una a nosotros", dijo. El centrocampista alemán no ha sido el único del vestuario blanco en dejar un guiño, también lo ha hecho Benzema que compartió en su Instagram una publicación de la selección francesa en la que se le ve con Mbappé.

Mbappé mueve ficha

El jugador también ha movido ficha, después de reunirse en el día de hoy con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi al que le ha trasladado que no quiere renovar su contrato, que finalizaba la temporada que viene, y su deseo de vestir de blanco este verano. Mbappé ha insistido al dirigente del conjunto parisino que escuche la oferta del Real Madrid. El movimiento que tanto esperaban desde la entidad de Concha Espina ya se ha producido y ahora solo falta saber la reacción del emir de Qatar y la posibilidad de iniciar las negociaciones.

Este mismo jueves, Pochettino explicó en rueda de prensa la situación de Mbappé para tranquilizar a todos sus aficionados: "Le veo motivado, trabajando duro y muy bien para hacer una buena temporada", aunque aseguró no estar al corriente de si el delantero ha comunicado al resto del equipo su decisión de marcharse rumbo a la capital española. "No puedo confirmar que Mbappé le haya dicho al grupo que va a seguir. Si se lo ha dicho, yo ahí no estoy". Asimismo recordó que le queda un año más de contrato con el PSG y por lo que le muestra el jugador "está contento con nosotros".

Sin embargo, el último vídeo que se ha vuelto viral en redes sociales pondrían en entredicho las palabras del técnico argentino y hace saltar aún más las alarmas sobre su posible salida. En el se ve a un Mbappé completamente solo alejado de sus compañeros, andando lento y sin ganas.

La llegada de Messi al PSG, clave en el fichaje de Mbappé

Sin duda el gran detonante en este movimiento sísmico en el mercado de verano ha sido la marcha de Leo Messi del FC Barcelona y su incorporación al club del Parque de los Príncipes. El futbolista de Rosario es el mejor embajador para que Kylian Mbappé abandone la capital francesa y recale en Madrid. El PSG viendo como tiene le vestuario lleno de estrellas parece asumir que no le queda otro remedio que facilitar la salida del internacional galo, por lo que a falta de los últimos flecos empieza la cuenta atrás para que Mbappé se vista de corto en el Santiago Benabéu.

La llegada de Mbappé, uno de esos jugadores que pueden marcan una época, al Madrid supondría una inyección de ilusión en un club ávido de títulos tras una temporada en blanco. La afición merengue desea el fichaje de un nuevo galáctico, en que han depositado su esperanza para que sea el vertebrador del presente y futuro del club. Sería el reclamo perfecto para una temporada en la que además se reinaugurará el Nuevo Bernabéu, en el que los seguidores madridistas ya sueñan con ver celebrar goles juntos a Mbappé y Benzema, una de las parejas de atacantes más letales en el panorama mundial.