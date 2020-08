Pedro Riesco: "No creo que Messi ni sus asesores hayan dado este paso sin tener nada cerrado con otro club, el City está detrás de todo esto"

"Creo que no se suelen hacer clausulas como la de Messi, porque solo alguien como él puede hacer ese tipo de contrato", explica Pedro Riesco sobre el ventajoso contrato de Messi, que puede rescindir su contrato unilateralmente. "No quiero ni pensar que Messi da este paso sin tener claras facultades jurídicas para ello", opina Riesco, que está "seguro que de existe la cláusula" que le permite rescindir su contrato.

La falta de acuerdo entre estos detalles del contrato conllevarán a que el asunto acabe en los juzgados. El FC Barcelona dice que no ha avisado de que quiere abandonar el club a tiempo, y que esta clausula marcaba que el tiempo para aplicarla terminaba el 10 de julio. "Se han cambiado todos los contratos a raíz de la crisis del Covid", apunta Riesco, que asegura que Leo Messi tiene razón al decir que el club terminó la temporada el 15 de agosto.

Riesco asegura que si Messi fuera su representado le diría que "no tiene sentido, tras el burofax, que se presente a las pruebas PCR o a convocatorias de entrenamiento; no cabe otra". ¿Si Messi ha hecho esta maniobra es porque tiene cerrado su contrato con otro club? "No creo que Messi haya dado este paso sin tener nada cerrado con otro club, creo que el destino de Leo Messi es el Manchester City", asegura el representante.

