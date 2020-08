Alfredo Martínez: "Messi está completamente convencido de que quiere dejar el Barcelona"

Leo Messi quiere irse del FC Barcelona y la junta directiva del club no está dispuesta a dejarlo marchar. "No es un ultimátum. No es un pulso a Bartomeu. Es una decisión. No hay vuelta atrás", asegura Alfredo Martínez sobre la salida del astro argentino del club. "Messi considera que no ir a entrenar es lo consecuente", explica Martínez, que asegura que Messi actúa como si fuera un agente libre.

"La cláusula 24 del contrato de Messi consideraba que podía renunciar al contrato la última temporada 10 días después de la conclusión de su contrato... ", cuenta Martínez, que apunta, Messi está cumpliendo con la clausula porque anunció su decisión de abandonar el Barça el 25 de agosto, después de ser desclasificados de la Champions el día 15 de agosto. Sin embargo, esto es interpretable, y es probable que el asunto acabe por resolverse en los juzgados.

Messi no va a cambiar de opinión. El Barça tampoco. Bartomeu insiste en que no será el presidente que pasará a la historia por dejar que Messi se fuera. "Será para largo, la FIFA protegería al futbolista y le concedería un 'transfer' profesional, después el TAD y los tribunales deportivos los que decidirían el tamaño de la indemnización: si los 700 millones que pide el Barcelona, si hay vía libre como cree Messi o si hay una ponderación", explica Martínez. Alfredo Martínez también nos anuncia un posible fichaje del Barcelona: "Koeman se está fijando en Wijnaldum".

