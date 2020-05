Doctor Calleja: "Si la dinámica continúa así, no veo imposible que a partir de septiembre pueda haber gente en los estadios"

El doctor José Luis Calleja comenta en El Transistor que probablemente pueda haber público para el inicio de la siguiente Liga si la pandemia sigue esta dinámica. Sobre las actitudes que está habiendo en la población afirma que "viendo ciertas actitudes, me preocupe un posible rebrote. Hay gente que no es consciente de lo que hemos pasado".

Para evitar que no nos relajemos, el doctor recuerda que hay que usar la mascarillas, tener distancia social y recordar que el virus no ha desaparecido. "Hay que concienciar a la gente de lo que hemos pasado; quizá se deberían ver imágenes que no hemos visto, para que la gente no pierda la visión de lo que ha pasado porque no se puede volver a repetir", comenta.

Además, explica que "el tabaco es un mal amigo en cualquier circunstancia, no solo por el coronavirus".