El partido se presentaba como uno de los más importantes de la temporada. Para el Real Madrid estaba el liderato en juego, y para la Real Sociedad no alejarse de los puestos de Champions. Con los últimos precedentes, se esperaba un gran encuentro. EN los últimos partido ha habido muchos goles, y en us último enfrentamiento, la Real eliminó a los blancos e la Copa del Rey a partido único. El espectáculo estaba servido.

La sorpresa llegaba en el once de los blancos, ya no por la suplencia de Hazard y Modric, ya que Zidane nos tiene acostumbrados a hacer rotaciones incluso en partidos tan determinantes como el que había en juego, y más con lo apretado del calendario. El belga, no deja de haber atravessado dos lesiones durante la temporada, y la veteranía del croata invita a darle descanso. Vinicius ocupó la banda izquierda, y sorprendió la titularidad de James Rodríguez. El colombiano no ha disputado muchos minutos con los blancos, está en las quinielas para abandonar el club al final de temporada, y las estadísticas dicen que con él, los blancos no han obtenido buenos resultados.

Los de Zidane no especularon y salieron a por el partido desde el principio. A los dos minutos, Vinicius ya había probado suerte con un lanzamiento rozando la escuadra izquierda. La Real Sociedad también interpretó lo que necesitaba el encuentro y salió muy intenso y presionando muy arriba, intentando quitarle la pelota a los blancos, y por momentos lo iban consiguiendo.

Pero la intensidad del los primeros minutos no duró mucho. La Real Sociedad aplicaba lo hablado antes del partido, y no dejaba jugar a los de Zidane, que sufrían para sacar el balón jugado y no encontraban los espacios. Ambas escuadras eran conscientes de la importancia que tenían los tres puntos, y parecían más preocupados de no cometer errores, esperando que las ocasiones llegaran durante el trascurso del partido. Pero estas no llegaban, el partido transcurría y el pase largo era la mejor solución que parecía tener el Real Madrid, buscando la velocidad de Vinicius, pero los guardametas estaban teniendo un partido tranquilo.

La pelea en el centro del campo era lo que predominaba, el juego brusco apareció por momentos y con ellas tarjetas. Hubo tres, una para Casemiro, que se perderá el próximo encuentro. Su pelea le hizo soltar un brazo y golpeó con el codo a Merino. Vio la amarilla, y gracias. La acción fue al límite, pero el VAR no intervino.

La pausa de hidratación no cambió mucho el guión del partido aunque los deZidane tuvieron las oportunidades más claras de la primera mitad. Primero Benzema, con un zurdazo desde la parte izquierda del área que paró Remiro. Y la más clara la tuvo Vinicius. El brasileño fue lo mejor de los blancos en los primeros 45 minutos. Corría, encaraba... generaba peligro cada vez que la pelota pasaba por sus piernas Cogió el balón por la banda izquierda, dribló a varios rivales, y golpeo con potencia, pero Remiro evitó el tanto.

La primera mitad no dio para más. Mucho control, pocas ideas y poco determinación por ambos bandos. Los de Zidane empujaron más, y la Real Sociedad supo frenarles, pero Courtois no tuvo que intervenir en la primera mitad del encuentro.

Vinicius cogió los mandos al comienzo de la segunda parte. Volvió a tirar del carro como en la primera parte. Necesitó dos minutos para volver a liarla por la banda izquierda, entró en el área, dribló a dos rivales, y cuando se cantaba el gol de dieron por detrás una leve patada, suficiente para desequilibrarle y que su disparo no cogiera puerta. Penalti, y el Sergio Ramón no falló desde los once metros, raso, a la derecha, engañando a Ramiro.

Poco después del gol, Sergio Ramos recibió un fuerta golpe en la rodilla tras chocar con Isak. El camero intentó continuar, pero tras varios minutos, se fue sustituido por Militao. Tendremos que esperar al informe médico, pero la baja del capitán es una mala noticia para el conjunto blanco.

La Real Sociedad dio un paso al frente, la salida de Januzaj dio frescura al equipo, mientras que los blancos bajaron un nivel la intensidad, buscando guardar fuerzas, y queriendo matar a la contra. Algo que ha hecho más veces el conjunto de Zidane, y que muchas veces ha acabado pagando. Y llegó el primer aviso, y de los gordo. Zurdazo de Januzajdesde fuera del área y gol. Anulado por fuera de juego. Dudoso. Mikel Merino estaba en la trayectoria del balón, o eso señaló el colegiado.

Todavía se estaba hablando de esta jugada, no había pasado ni un minuto y el Marid le había visto las orejas al lobo. Se jugaba por la derecha, parecía que la jugada no tenía futuro, pero estaba Valverde. De alguna manera sacó un centro al área, y de alguna manera Benzema lo bajó, con el hombro, hubo protestas, y de un derechazo, marcó el segundo.

Cuando parecía que el partido estaba muerto, una jugada desde la banda derecha derivó en un centro que Wiliam José no llegó a rematar. La pelota le cayó a Mikel Merino, que soltó un latigazo que se incrustó en la portería. Quedaban siete minutos y el descuento.

La Real Sociedad buscó el gol, pero los blancos estuvieron sólidos atrás, agarrando la primera plaza de LaLiga con uñas y dientes, y no se escapó.