Cádiz y Granada sacan un punto que deja contentos a ambos

En la primera parte, hasta el minuto 20, el juego transcurrió con igualdad, sin imponerse ninguno de los dos contendientes en el control. El Granada comenzó entonces a hacerse con el dominio y tuvo dos disparos exteriores por medio de Luis Milla (m.15) que el argentino Jeremías Conan Ledesma mandó a córner; y Carlos Neva (m.19), que se marchó alto.

El Granada se adelantó en un cabezazo de Germán Sánchez a centro de Kennedy en segunda jugada después de un córner a favor de los visitantes (m.27). El Granada intensificó su dominio después, en una misma jugada, pegó dos palos, en sendos disparos de Antonio Puertas, al larguero, y Yangel Herrera, al poste (m.39).

El Cádiz respondió en un disparo exterior del hondureño Anthony 'Choco' Lozano que detuvo Rui Silva en una gran intervención (m.40). El Cádiz empató tras la reanudación, en un centro del uruguayo Luis Alfonso Espino que intentaron rematar Lozano y Álvaro Giménez y que finalmente impulsó al fondo de las mallas visitantes Iván Alejo (m.47). Pudo marcar el Granada tres minutos después en un disparo exterior de Puertas que repelió Silva (m.50). De nuevo el conjunto visitante tuvo una buena oportunidad en un chut del venezolano Darwin Machis que detuvo Ledesma en una excelente parada (m.69).

El conjunto gaditano mejoró respecto a la primera parte con los cambios realizados por Álvaro Cervera per no vio gol. El paradón de la noche fue el que hizo Ledesma a los 81 minutos en un durísimo disparo de Machis, con enormes reflejos para detener con la mano derecha. El Cádiz, además, pidió penalti en una acción de Alberto Perea, al considerar que lo arrolló Foulquier (m.86) en la última jugada de peligro del partido, pero el árbitro no lo consideró y al final el 1-1 dejó conformes a ambos con un punto mas en sus respectivos casilleros.